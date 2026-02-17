Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio si svolgono i match di andata dei playoff di Champions League 2025-2026. Nei prossimi 180 minuti, dunque, i club giocano per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Champions League 2025-2026 andata playoff, la Juventus affronta il Galatasaray

Il calendario dei playoff di Champions League 2025-2026 parte il 17 febbraio. Dalle 18:45, la Juventus di Luciano Spalletti tenta di ottenere un risultato positivo contro il Galatasaray di Okan Buruk.

Si tratta di uno scontro molto complesso: da sempre, infatti, la trasferta in terra turca è ostica per le italiane, soprattutto per i bianconeri, che nei due precedenti non sono mai riusciti a vincere.

Galatasaray-Juventus è visibile esclusivamente a pagamento, su Sky. L’emittente, in particolare, propone la sfida su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. La telecronaca è curata da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Gli inviati, invece, sono Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà.

L’Atalanta di scena in Germania

Sempre martedì 17 febbraio, ma dalle ore 21:00, gioca anche l’Atalanta. I neroazzurri, proprio come i bianconeri, sono impegnati in trasferta. Il team guidato da Raffaele Palladino, infatti, deve affrontare il Borussia Dortmund, una delle grandi del calcio europeo. Attualmente seconda in Bundesliga, l’ultima stagione nella quale non si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta è quella del 2021-2022. Almeno alla vigilia, la favorita per il passaggio del turno è il Borussia, tuttavia la Dea, soprattutto in Europa, sembra avere, quest’anno, una marcia in più.

Borussia Dortmund-Atalanta è in onda, in diretta ed esclusiva, solo su Sky, che la trasmette su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In cabina di commento ci sono Stefano Borghi e Luca Marchegiani, supportati dall’inviato Massimiliano Nebuloni.

Gli studi che precedono e seguono i match del 17 febbraio sono condotti da Federica Masolin ed hanno come ospiti Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta.

Champions League 2025-2026 andata playoff, l’Inter su Amazon Prime Video

Il calendario dei match di andata dei playoff di Champions League procede mercoledì 18 febbraio, con l’incontro fra il Bodo Glimt e l’Inter. I nerazzurri, dominatori al momento in campionato, sono i favoriti per superare il turno, ma non devono commettere errori nella trasferta, insidiosa, nel nord della Norvegia. Il fischio di inizio è alle 21:00 e la visione è garantita solo su Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Si riconferma, infine, lo spazio in chiaro, su TV8, dedicato alla Champions League, con la messa in onda di una delle migliori sfide con protagoniste squadre internazionali. Il 18 febbraio, dalle 21:00, è in onda Club Bruges-Atletico Madrid, raccontata da Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.