Sono numerosi gli ospiti attesi in tv domenica 22 febbraio. Da segnalare, fra i protagonisti di Che tempo che fa, la partecipazione di Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo.

Domenica 22 febbraio ospiti tv, chi c’è sul NOVE

A Che tempo che fa del 22 febbraio, al via alle 19:30 su NOVE, tornano i conduttori Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Per parlare del Referendum sulla Magistratura ci sono Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo. Oltre al professor Roberto Burioni, per fare il punto sull’attualità ci sono Ferruccio De Bortoli, Massimo Giannini e Francesco Costa, oltre a Cecilia Sala ed a Marco Varvello.

Ampio spazio, come detto, lo ha Carlo Conti, alla vigilia del debutto di Sanremo 2026. Per la musica si canta con Umberto Tozzi, che celebra i 50 anni di carriera con L’ultima notte rosa – The Final Show, tour che precede il suo ritiro. Per parlare della commedia Bello di mamma, infine, c’è Enrico Brignano.

L’ultima parte della puntata, denominata Il Tavolo, è arricchita da Michele Zarrillo, l’ex sciatore Gustav Thoni, Ubaldo Pantani, La Signora Coriandoli, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Paolo Rossi, Cristiano Malgioglio e Giucas Casella.

I protagonisti di Domenica In

A seguire, domenica 22 febbraio su Rai 1, torna Domenica In. A condurre il programma c’è Mara Venier, che intervista il cantautore Cristiano De André, accompagnata dalla figlia Alice, e il campione paralimpico Manuel Bortuzzo. Ampio spazio lo ha la testimonianza di Erica Didone, madre di Achille Barosi, una delle giovani vittime italiane del rogo di Crans-Montana. Giusy Ferreri canta la nuova Musica classica.

Mara Venier e Tommaso Cerno discutono dei principali fatti di attualità con Candida Morvillo, Antonio Caprarica e Maria Corbi. Il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, presenta il nuovo numero dedicato al Festival. Della kermesse si continua a parlare con Enzo Miccio, inviato a Sanremo, mentre Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In.

Domenica 22 febbraio ospiti tv, chi c’è da Fialdini

Infine, domenica 22 febbraio, torna Da noi a ruota libera, su Rai 1 dalle 17:20 con Francesca Fialdini. Tra gli ospiti ci sono Adriano Pappalardo, che ha una carriera di oltre 40 anni alle spalle, ed il cantautore Don Backy.

L’attore Dario Aìta presenta il film di cui è protagonista Franco Battiato Il lungo viaggio, nel quale presta il volto al cantante. La conduttrice racconta la storia di Lamberto Boranga, che con i suoi 83 anni è il portiere più anziano della storia del calcio, e di Samuele Parodi, ragazzino che conosce tutto sulla storia del Festival. Infine, c’è Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, una ragazza palermitana di 23 anni che ha perso l’udito ma che riesce a connettersi con la musica grazie alle vibrazioni.