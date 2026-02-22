Domenica 22 febbraio torna, con una nuova puntata, il pomeridiano di Amici. Il talent è proposto su Canale 5 dalle ore 14:00 circa.

Amici puntata 22 febbraio, possibile seguire in streaming su Mediaset Infinity

Al timone della puntata di Amici del 22 febbraio torna Maria De Filippi, presentatrice dello show sin dalla prima edizione. Al suo fianco tornano, in studio, i professori, tre di canto ed altrettanti di ballo.

Nella prima categoria ci sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, mentre per la danza è stato spazio ad Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

La puntata ha una durata di circa 90 minuti, giungendo alla conclusione alle ore 15:30 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il talent anche in streaming ed on demand mediante Witty TV e Mediaset Infinity.

La corsa al Serale

Nel corso di Amici di domenica 22 febbraio, i giovani artisti in gara tornano ad esibirsi con l’obiettivo di riuscire a conquistare una maglia per il Serale. La scorsa settimana, tale obiettivo è stato raggiunto dai ballerini Emiliano ed Alex, oltre che dal cantante Michele.

A seguire, durante l’appuntamento del pomeridiano si svolge la gara di canto e di ballo. I concorrenti di entrambe le categorie raggiungono il palco e si esibiscono, di fronte a dei giudici, esperti in materia, che assegnano delle valutazioni e formano delle classifiche.

In occasione della puntata di oggi di Amici succederà una cosa decisamente inedita. I professori, rappresentati da Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano, scelgono quattro spettatori presenti fra il pubblico, due per il canto ed altrettanti per il ballo, che diventano i giudici speciali della manche.

A loro, per aiutarli nella valutazione, vi sono due grandi esperti. Per il ballo è coinvolta Eleonora Abbagnato, per otto anni étoile del Balletto dell’Opera di Parigi e che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Nel canto, invece, è coinvolta Fiorella Mannoia, presto in tour in giro per l’Italia con il progetto Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, omaggio a Fabrizio De Andrè e ad Ivano Fossati.

Amici puntata 22 febbraio, ospite Briga

Infine, per arricchire ulteriormente la puntata di oggi di Amici, è presente una vecchia conoscenza del talent. Maria De Filippi, infatti, accoglie Briga. Quest’ultimo si esibisce con il nuovo singolo Sognatori, brano autobiografico che il rapper ha rilasciato lo scorso 23 gennaio. Per l’artista si tratta di un ritorno, avendo gareggiato nel talent durante la quattordicesima edizione.