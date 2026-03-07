Senhit con Boy George hanno vinto il San Marino Song Contest 2026. Di conseguenza, il duo rappresenterà lo Stato alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, prevista in Austria a maggio.

San Marino Song Contest Senhit Boy George, chi sono gli artisti

Senhit e Boy George hanno ottenuto la vittoria della competizione, che è giunta al termine, con la finale, nella giornata di venerdì 6 marzo. Senhit, classe 1976, è un’artista decisamente molto affermata ed oramai veterana per quel che concerne la kermesse musicale europea.

Senhit, infatti, ha già rappresentato San Marino all’ESC in ben tre occasioni. L’esordio nel 2011 con il singolo Stand By. La seconda avventura si è avuta nel 2020, anno dominato dalla pandemia da Covid-19, con la cantante che ha intonato Freaky. L’anno successivo, l’artista è ritornata sul palco più prestigioso del Vecchio Continente con il brano Adrenalina.

Boy George, invece, è un dj e cantante irlandese, noto in tutto il mondo a partire dal 1981, anno nel quale sono nati i Culture Club, che hanno venduto, in totale oltre 150 milioni di dischi. Fra i suoi successi più noti ci sono Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me.

Il significato della canzone Superstar

Senhit e Boy George hanno ottenuto l’accesso all’Eurovision Song Contest riuscendo a trionfare nel San Marino Song Contest. Durante lo show, i due cantanti hanno partecipato e convinto tutti con il brano Superstar.

Tale canzone ha una durata di poco inferiore ai tre minuti ed invita coloro che l’ascoltano a vivere senza le pressioni sociali, accettando sé stessi e seguendo le proprie inclinazioni. Inoltre, ricordano quanto sia importante mostrare agli altri ciò che siamo veramente, senza nascondere quelli che noi pensiamo possano essere i difetti e le fragilità.

Sul palco del San Marino Song Contest, il dj Boy George non è apparso in video: non è da escludere, tuttavia, che possa mostrarsi in quel di Vienna, durante l’Eurovision.

San Marino Song Contest Senhit Boy George, la classifica

Al termine di una lunga finale, la conduttrice Simona Ventura ha dunque incoronato Senhit e Boy George come vincitori della kermesse. Al secondo posto si è posizionata la francese Kelly Joyce, che ha gareggiato con la hit Oh là là. Sul terzo gradino del podio si è posizionato, invece, Paolo Belli, che ha gareggiato con Bellissima.

Durante la serata sono stati assegnati altri premi. A Dolcenera, in gara con My Love, sono andati il Premio della Critica ed il Premio SIAE assegnato per la Miglior composizione. A Cristiano Malgioglio, invece, è stato assegnato il Premio alla Carriera. Gli ospiti della finale sono stati Al Bano ed Elettra Lamborghini.