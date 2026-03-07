Quello del 7 marzo è un sabato denso di appuntamenti di sport e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Dal ciclismo al calcio, passando per il rugby: sono varie le discipline che i tanti appassionati possono seguire gratuitamente, mediante le reti in chiaro.

Sport 7 marzo programmazione tv, su Rai 2 torna il grande ciclismo

La prima parte di giornata di sabato 7 marzo è grande protagonista Rai 2. Dalle ore 09:00 fino alle 13:00, quando inizia il telegiornale, sono trasmesse le varie gare delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, che sono partite, con la Cerimonia di Apertura, nella giornata di ieri, 6 marzo. Curling, Biathlon e la Discesa dello Sci Alpino sono alcune delle prime discipline a disputarsi.

Al termine del telegiornale e delle varie rubriche, sempre su Rai 2 si accendono i riflettori sul grande ciclismo. In attesa delle corse estive, dalle 14:20 è possibile seguire le Strade Bianche maschile. Si tratta di una delle classiche più attese: si snoda fra le colline senesi e decine di km su sterrato, con l’iconico arrivo nella suggestiva Piazza del Campo di Siena.

La telecronaca è di Stefano Rizzato e Stefano Garzelli.

Dalle 18:05 in campo l’Italia

Ma la giornata di sabato 7 marzo dedica ampio spazio al calcio. Oltre al campionato di Serie A, infatti, dalle ore 18:05, ancora una volta su Rai 2, è possibile seguire, in diretta, la partita fra l’Italia e la Danimarca, valevole per la Qualificazione ai Mondiali.

L’incontro, che si disputa al Romeo Menti di Vicenza, è il secondo nella competizione e le Azzurre devono subito cercare di vincere. Nella prima uscita, contro la Svezia, le nostre portacolori hanno perso, mentre le danesi sono riuscite ad avere la meglio sulla Serbia. In caso di sconfitta anche nel faccia a faccia odierno, dunque, le calciatrici allenate da Andrea Soncin potrebbero già aver compromesso il cammino verso il campionato iridato.

Italia-Danimarca è commentata da Tiziana Alla e Katia Serra.

Sport 7 marzo programmazione tv, il 6 Nazioni di rugby

Nella già ricca giornata di sport di sabato 7 marzo è dato spazio al 6 Nazioni di rugby. Alle ore 17:40, infatti, scende in campo l’Italia, che di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma cerca di sconfiggere l’Inghilterra. Gli Azzurri sono attualmente penultimi in classifica a quota 5 punti, ma hanno mostrato di poter essere competitivi contro tutti.

Italia-Inghilterra è visibile, in diretta, su TV8. Il racconto è di Francesco Pierantozzi, affiancato al commento tecnico da Federico Fusetti. Le interviste a bordocampo sono di Moreno Molla.