Giovedì 12 marzo è stata annunciata la morte di Enrica Bonaccorti. La conduttrice e scrittrice aveva 76 anni.

Enrica Bonaccorti morte, l’annuncio su Rai 1

L’annuncio della morte di Enrica Bonaccorti è stato dato da Eleonora Daniele, poco dopo le 10:00 del mattino, nella puntata di Storie Italiane. In seguito alla notizia, il format ha modificato completamente la scaletta del programma, dedicando ampio spazio al ricordo di Bonaccorti, con testimonianze ed immagini d’archivio.

Da tempo, Enrica Bonaccorti stava lottando contro un tumore al pancreas. Una battaglia, quella contro la malattia, che lei stessa aveva deciso di rendere pubblica, prima con un post su Instagram e pochi giorni dopo con una intervista al TG1. Dialogando con il telegiornale aveva detto: “Quando ho scoperto della malattia mi sono congelata, sto reagendo molto bene alle cure. Provo ad affrontare la malattia con serenità“. Ed è proprio quello che è accaduto, con Bonaccorti che ha rilasciato svariate interviste, lanciando in ogni occasione messaggi di forza, speranza e positività.

Da Non è la Rai e Buona Domenica, i tantissimi successi

La carriera di Enrica Bonaccorti è stata lunga e scandita dai successi. Dopo un’infanzia passata in svariate città italiane, per seguire gli impegni di lavoro del padre, negli anni ’70 scrive i testi di brani divenuti, poi, famosissimi, fra cui quello di Amara Terra Mia di Domenico Modugno.

Ma la grande popolarità arriva, per Bonaccorti, negli anni ’80, grazie alla televisione. Nell’83 ha guidato il primo preserale di Rai 1, ovvero Italia Sera. Nel 1985, invece, ha raccolto la difficilissima sfida di sostituire Raffaella Carrà nel mezzogiorno di Rai 1, guidando Pronto, chi gioca?, ottenendo uno straordinario successo. In seguito è passata a Mediaset, dove ha guidato La Giostra e Ciao Enrica, oltre che Non è la Rai. Dal 2000 al 2006 ha affiancato Maurizio Costanzo a Buona Domenica, dove guidava un inserto dedicato agli animali, divenuto talmente popolare da diventare un format a sé.

Enrica Bonaccorti non è stata solamente una conduttrice, ma anche una sceneggiatrice ed un’attrice. Ruolo, quest’ultimo, che aveva in comune con Eleonora Giorgi, sua grande amica scomparsa a marzo dell’anno scorso, anche lei per un tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti morte, a La Volta Buona la sua ultima intervista

La morte di Enrica Bonaccorti è giunta ad un mese esatto dalla sua ultima intervista in tv. Ad ospitare la scrittrice, il 12 febbraio scorso, è stata Caterina Balivo, a La Volta Buona. Nelle settimane precedenti, invece, aveva rilasciato varie interviste a Silvia Toffanin a Verissimo, durante le quali aveva ripercorso la sua carriera e raccontato, senza filtri, la sua lotta alla malattia.