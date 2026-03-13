Nelle registrazioni di ieri, giovedì 12 marzo, Sara ha compiuto la sua scelta a Uomini e Donne. La ragazza, come svelato dal format nelle sue pagine social, ha abbondato il programma in compagnia di Alessio.

Uomini e Donne scelta Sara, chi è l’imprenditore romano

Il percorso di Sara Gaudenzi all’interno del dating show guidato da Maria De Filippi, dunque, si è concluso con la decisione di mettersi insieme ad Alessio Rubeca. L’età di quest’ultimo non è mai stata comunicata, ma quel che si sa per certo è che il ragazzo è originario di Roma. Qui porta avanti, con successo, l’attività da imprenditore. Infatti, è a capo di un’agenzia immobiliare, attiva sulla capitale e provincia.

Al momento, non è nota la data ufficiale nella quale sarà possibile vedere, in televisione, la scelta di Sara. Lecito, comunque, immaginare che occorrerà attendere ancora qualche giorno prima della messa in onda, che avverrà, come sempre, nel pomeriggio di Canale 5.

Niente da fare per Matteo Stratoti

La scelta di Sara, a Uomini e Donne, non sorprende. D’altronde, già da diverse puntate era possibile notare quanto fra lei ed Alessio si fosse creata una certa sintonia, che è sfociata anche in un bacio, che i due si sono scambiati di fronte a Matteo Stratoti, l’altro ragazzo single che ha tentato di corteggiare la protagonista.

Il percorso di Sara, nel dating show, è stato decisamente molto turbolento. In un primo momento, infatti, i corteggiatori della tronista erano Jakub e Marco. Con entrambi, però, ben presto sono naufragati tutti i progetti: le incompatibilità caratteriali erano troppe, al punto da rendere impossibile continuare una conoscenza.

A seguire, Maria De Filippi ha dato il benvenuto ad altri due ragazzi determinati a catturare il cuore di Sara. Stiamo parlando proprio di Matteo e, soprattutto, di Alessio, con il quale la tronista ha subito dimostrato di avere un ottimo feeling, sia in studio che nelle esterne.

Uomini e Donne scelta Sara, un’avventura televisiva iniziata svariata mesi fa

Con la scelta finale, dunque, Sara chiude l’avventura, iniziata svariati mesi fa, a Uomini e Donne. Inizialmente, infatti, la giovane aveva deciso di partecipare al dating show come corteggiatrice di Flavio Ubirti. Il rapporto fra i due non è andato nel modo migliore, ma il temperamento di Sara ha catturato le attenzioni di Maria De Filippi, che aveva deciso di farle la proposta di presenziare al programma come tronista. Impiegata presso un supermercato, lavoro che ama, Sara Gaudenzi, grazie alla trasmissione, ha ottenuto ampia popolarità, specie sui social, dove è seguita da oltre 38 mila persone.