A Canzonissima ci sono anche i Jalisse. Il duo completa il cast degli artisti in gara nello show del sabato sera di Rai 1.

Canzonissima Jalisse, la vittoria del Festival con Fiumi di parole

I Jalisse hanno la possibilità di esibirsi nuovamente davanti al grande pubblico della rete ammiraglia della TV di Stato. Il duo, formato da Fabio Ricci ed Alessandra Drusian, è divenuto noto negli anni ’90. Dopo svariate partecipazione in televisione, nel ’95 la coppia ha partecipato in gara a Sanremo Giovani con il brano Vivo, posizionando così al terzo posto ed ottenendo il diritto a partecipare alla kermesse l’anno seguente. Edizione, quest’ultima, che hanno chiuso al sesto posto cantando la hit Liberami.

Nel 1997, i Jalisse hanno gareggiato, per il terzo anno di fila, sul palco dell’Ariston, questa volta con la canzone Fiumi di parole. Contro ogni pronostico, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono riusciti ad ottenere il primo posto nella classifica. Due mesi dopo, con il medesimo brano, sono arrivati quarti alla finale dell’Eurovision Song Contest.

Canzonissima Jalisse, la lunga rincorsa a Sanremo ed il riscatto grazie a Milly Carlucci

A partire dal 2000, i Jalisse si sono concentrati su progetti musicali indipendenti, oltre che su varie attività extra-musicali, fra cui la recitazione. Tuttavia, il duo ha sempre tentato di tornare a gareggiare al Festival di Sanremo.

Nel corso dei decenni si sono alternati i conduttori e direttori artistici della kermesse, da Carlo Conti ad Amadeus, passando per Pippo Baudo e Claudio Baglioni. Tutti loro, però, hanno sempre rifiutato.

In totale, dal 1997 ad oggi, i Jalisse hanno inviato 29 candidature, una per ciascun anno, ed hanno rimediato altrettanti rifiuti. La partecipazione a Canzonissima è, insomma, un riscatto offerto da Milly Carlucci, grazie alla quale gli artisti hanno la possibilità di tornare ad esibirsi in un palcoscenico nazionale decisamente molto importante.

Il cast degli artisti non sarà fisso per tutte le puntate

La Rai, mediante la conduttrice Milly Carlucci, ha inoltre tenuto a precisare un dettaglio relativo al regolamento. Dopo le notizie relative a Riccardo Cocciante, che ha negato di essere un concorrente del format, la conduttrice ha infatti chiarito che non vi è nessun artista in gara: la competizione, infatti, riguarda solamente i brani.

I cantanti di Canzonissima, inoltre, si alternano durante le serate: alcuni di loro partecipano a tutte le sei puntate, altri cantano solamente in determinate serate. Infine, ogni puntata ha un tema ben preciso ed è possibile anche l’arrivo di nuovi interpreti.