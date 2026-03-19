Stasera in tv venerdì 20 marzo 2026
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Stasera in TV venerdì 20 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
20 Marzo 2026 3 Minuti di lettura
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Stasera in TV, venerdì 20 marzo 2026, la prima serata si accende con una sfida all’ultimo ascolto tra grandi show di intrattenimento e pellicole che hanno segnato la storia del cinema recente. Su Rai 1 l’emozione è protagonista con la nuova puntata di The Voice Generations – Blind Auditions, dove il talento non ha età. Su Canale 5, invece, prosegue l’inarrestabile corsa del Grande Fratello Vip tra nomination e confronti accesi. Per chi preferisce il grande cinema, l’offerta spazia dall’epica di Wonder Woman all’azione travolgente di Rush Hour – Due mine vaganti, fino al cult d’autore Drive proposto da Sky.

Stasera in TV venerdì 20 marzo 2026: Rai

La rete ammiraglia Rai punta tutto sulla musica e sulla famiglia con Antonella Clerici. Rai 2 continua a far viaggiare gli spettatori verso i Caraibi con le indagini di Delitti in Paradiso, mentre Rai 3 propone un viaggio introspettivo e culturale con La pelle del mondo, dedicato questa sera al tema dell’intelligenza. Se cercate adrenalina pura, Rai 4 propone il thriller ferroviario Derailed – Punto d’impatto con Clive Owen e Jennifer Aniston.

  • Rai 1The Voice Generations – Blind Auditions (21:30 – 23:55) – Show
  • Rai 2Delitti in Paradiso (21:30 – 22:40) – Serie TV
  • Rai 3La pelle del mondo – “Intelligenza” (21:25 – 23:35) – Cultura
  • Rai 4Derailed – Punto d’impatto (21:20 – 22:49) – Film
  • Rai MovieIl principe del deserto (21:10 – 23:25) – Film
  • Rai PremiumImma Tataranni – Sostituto procuratore (21:20 – 23:15) – Fiction

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Mentre Alfonso Signorini conduce le danze nella casa più spiata d’Italia su Canale 5, Rete 4 accende i riflettori sui casi di cronaca nera con Quarto grado. Su Italia 1 domina la scena Gal Gadot nei panni della supereroina DC Wonder Woman. La7 dedica la serata all’attualità politica con uno speciale del TG di Enrico Mentana, mentre sul Nove torna l’ironia tagliente di Maurizio Crozza con i suoi Fratelli di Crozza.

  • Rete 4Quarto grado (21:33 – 00:57) – Attualità
  • Canale 5Grande Fratello Vip (21:20 – 01:09) – Reality
  • Italia 1Wonder Woman (21:30 – 00:18) – Film
  • La7Speciale TgLa7 – Sì o No (21:15 – 00:00) – Politica
  • TV8MasterChef Italia (21:30 – 23:00) – Cooking Show
  • NoveFratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Satira

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta dei canali tematici è particolarmente ricca di titoli d’azione e commedie brillanti. Su Mediaset 27 la coppia Jackie Chan e Chris Tucker garantisce risate e kung-fu in Rush Hour, mentre Cine 34 celebra il cinema popolare italiano con il sequel de I pompieri. Da segnalare su La7 Cinema la straordinaria storia di Jesse Owens in Race – Il colore della vittoria.

  • Canale 20Solo per vendetta (21:10 – 23:22) – Film
  • IrisLa recluta (21:14 – 23:41) – Film
  • Mediaset 27Rush Hour – Due mine vaganti (21:10 – 23:25) – Film
  • La7 CinemaRace – Il colore della vittoria (21:15 – 23:35) – Film
  • Cine 34Missione eroica – I pompieri 2 (21:00 – 22:56) – Film
  • GialloLa stagista del crimine (21:10 – 22:10) – Serie TV

I film di questa sera in TV (venerdì 20 marzo 2026)

Se la vostra scelta per stasera ricade sul cinema, ecco una rapida guida ai generi disponibili:

  • Wonder Woman (Azione/Fantasy) – Italia 1
  • Rush Hour (Commedia/Action) – Mediaset 27
  • Il principe del deserto (Avventura) – Rai Movie
  • Solo per vendetta (Thriller) – Canale 20
  • A casa con i suoi (Romantico) – La 5

Programmi e Film su Sky venerdì 20 marzo 2026

Su Sky l’intrattenimento è di casa con Bruno Barbieri e i suoi 4 Hotel su Sky Uno. Lato cinema, la serata è imperdibile per gli amanti dei thriller stilizzati grazie a Drive con Ryan Gosling su Sky Cinema Suspense. Per gli appassionati di horror tecnologico, arriva l’attesissimo sequel M3GAN 2.0 su Sky Cinema Collection.

  • Sky Uno HDBruno Barbieri – 4 Hotel (21:15) – Show
  • Sky Cinema Uno HDThe Old Way (21:15) – Film Western
  • Sky Cinema Suspense HDDrive (21:15) – Film Thriller
  • Sky Cinema Family HDBaby Boss (21:00) – Animazione
  • Sky Arte HDFunari Funari Funari (21:15) – Documentario

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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