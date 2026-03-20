Giovedì 19 marzo è andata in onda, su Sky Uno, la seconda puntata di Pechino Express 2026. Di seguito vi sveliamo cosa è successo, fra nuove sfide, prime tensioni ed una eliminazione.

Pechino Express 2026 seconda puntata, una tappa lunga 238 km

Al timone di Pechino Express, anche nella seconda puntata, c’è Costantino Della Gherardesca, affiancato dal confermato Lillo, co-conduttore del format nelle tappe indonesiane.

La seconda puntata ha costretto i protagonisti a percorrere un totale di 238 km, con partenza situata sopra ad un traghetto ormeggiato presso il porto di Ketapang.

Non hanno partecipato alla puntata Gli Ex, ovvero Steven Balasari e Viviana Vizzini, coppia che al termine del debutto della scorsa settimana è finita a rischio eliminazione. Mentre i compagni di avventura erano impegnati con la gara, loro si sono cimentati in attività benefiche a favore delle popolazioni locali.

Le prime tensioni e le missioni, fino al Libro Rosso

La seconda puntata di Pechino Express 2026 è proseguita con i partecipanti che hanno dovuto raggiungere Lillo presso la piazza Alun Alun di Taman Blambangan, nella città di Banyuwangi. Il co-conduttore, dopo aver dato ai viaggiatori le indicazioni per approdare sull’isola di Giava, ha spiegato la prima missione: imparare la Legong Dance, particolare tipologia di danza basata sul movimento delle mani.

Una sfida che ha messo in difficoltà varie coppie, su tutte Le Biondine (Gaia De Laurentiis ed Agnese Catalani), che si sono lasciate anche andare ad un pianto liberatorio. La giornata è proseguita verso Malang, dove i protagonisti hanno dovuto cercare un alloggio per la notte. Dopo un riposo più o meno ristoratore, con le luci dell’alba i concorrenti sono ripartiti verso Perkebunan Glenmore Plantage, dove hanno affrontato la seconda missione di giornata: cercare nel fango dei campanacci ed arare un campo di venti metri. Il tutto con le interferenze fastidiose di alcuni contadini travestiti da bufali.

Tale prova ha ritardato molto I Creator (Mattia Stanga ed Elisa Maino), che hanno perso ulteriore tempo dopo aver sbagliato a chiedere un passaggio in macchina. La gara, intanto, è proseguita con una partita di badminton: i concorrenti, per vincere, hanno dovuto segnare cinque punti contro una squadra locale. Da qui, la corsa è proseguita verso il Libro Rosso. I primi a firmarlo sono I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurini), seguiti da I Rapper (Dani Faiv e Toni2Milli) e Le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale.

Pechino Express 2026 seconda puntata, chi eliminato

Nella seconda puntata di Pechino Express 2026, I Creator sono rimasti notevolmente indietro, al punto da non aver mai firmato il Libro Rosso. Per gli altri, il viaggio è proseguito con un’altra missione: fare la spesa per un signore, che ha indicato sei prodotti, scritti in lingue differenti, da acquistare al mercato con un budget totale di 5 euro. Le coppie hanno dovuto memorizzare le indicazioni dell’acquirente. A I Comedian (Tay Vines ed Assane Diop) è toccato il compito di comprare, con le stesse modalità, ben dodici prodotti, dopo aver ottenuto un Malus da I Raccomandati, i primi a firmare il Libro Rosso.

La gara è terminata sul Tappeto Rosso, situato nel padiglione del governo della reggenza di Malang. La vittoria è andata a Le DJ, che hanno dovuto scegliere la coppia da mandare a rischio eliminazione fra I Creator e Le Biondine, rispettivamente ultimi e penultime. Jo Squillo e Michelle Masullo hanno deciso di salvare Le Biondine, spedendo I Creator al duello eliminatorio con Gli Ex.

Le due coppie hanno dato il via ad una sfida: raggiungere per primi Lillo presso il centro culturale Taman Krida Budaya Jawa Timur. I primi a riuscirci sono Gli Ex, che dunque sono salvi. Stanga e Maino, cioè I Creator, sono invece eliminati.