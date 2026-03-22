Sabato 21 marzo, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25. Ben tre i concorrenti che, durante la serata, hanno dovuto abbandonare il format, fra lacrime e tensioni.

Serale Amici 25 prima puntata, la manche ad eliminazione diretta

La conduttrice Maria De Filippi ha dato il via alla serata accogliendo, in studio, i quattro giudici, dunque Amadeus, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio. A ruota, sono entrate le tre squadre, capitanate da Zerbi-Celentano, Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Lo.

La prima sfida della serata è fra Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Lo e prevede l’eliminazione diretta. A trionfare, con un netto 2-0, è il team tutto al femminile, grazie al ballerino Alex, che ha sconfitto Opi, ed al duetto tra Lorenzo e Michele, capaci di superare, insieme, Alessio. Un esito che non è piaciuto particolarmente ad Anna Pettinelli, che ha contestato la giuria trovando, però, la netta risposta di Gigi D’Alessio: “Tu i dischi li metti, io li faccio“.

Cuccarini-Peparini hanno deciso di mandare a rischio eliminazione Valentina ed Opi. Quest’ultimo ha perso il confronto ed è stato definitivamente eliminato.

Lorella Cuccarini, in lacrime, contro Rudy Zerbi

La prima puntata del Serale di Amici 25 è proseguita con la seconda sfida, anch’essa ad eliminazione diretta. Cuccarini-Peparini hanno deciso di affrontare Zerbi-Celentano.

Sono iniziate, così, le performance. Il cantante Riccardo ha sconfitto Simone, ma il risultato è tornato in perfetta parità dopo che Alex ha sconfitto, nella sfida tutta dedicata alla danza latino-americana, Antonio. Il duello decisivo è vinto da Elena, che ha superato il duetto di Michele ed Angie, assegnando la vittoria al team Zerbi-Celentano.

Questi ultimi hanno mandato al ballottaggio Michele, Lorenzo ed Angie, facendo andare su tutte le furie Lorella Cuccarini, che ha attaccato i colleghi: “I talenti vanno portati fino alla fine, non eliminati alla prima puntata“. Alla fine, la giuria ha eliminato Michele, che ha dovuto abbandonare per sempre il programma, fra le lacrime della sua coach Cuccarini.

Serale Amici 25 prima puntata, l’ultima sfida

Terza ed ultima sfida della prima puntata del Serale di Amici 25 è fra Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo. Apre le danze il cantante Gard, che supera il ballerino Antonio. La partita torna in parità grazie ad Alessio, che ha sconfitto Plasma. La vittoria, alla fine, è andata a Pettinelli-Lo, con il duetto di Valentina e Gard che ha avuto la meglio contro quello di Caterina ed Elena. I professori vincitori hanno mandato al ballottaggio Emiliano, Nicola ed Antonio: quest’ultimo, alla fine, ha avuto la peggio, venendo eliminato.

Nella prima puntata del Serale di Amici 25 ha partecipato Alessandro Cattelan. Esso ha guidato il gioco Password, format statunitense acquisito per l’occasione e che consiste nel riuscire a trovare, mediante indizi, le lettere e completare una parola. Nel debutto, Amadeus ed Alessandra Celentano hanno superato Cristiano Malgioglio e Lorella Cuccarini. Gli ospiti del format sono stati Pio e Amedeo ed Annalisa, che ha intonato il nuovo brano Canzone estiva.

Buoni gli ascolti. Il debutto ha appassionato 3 milioni e 200 mila spettatori, con il 23,8%. Su Rai 1, Canzonissima si è fermato a poco meno di 2 milioni e 600 mila spettatori, con il 22,5%.