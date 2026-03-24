Martedì 24 marzo è andata in onda, in diretta dalle 22:00 su Canale 5, il Grande Fratello Vip. Si tratta, per il reality, della terza puntata. La conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, svela il nome del primo concorrente eliminato. Al televoto ci sono Paola Caruso, Raimondo Todaro, Dario Cassini, Nicolò Brigante, Lucia Ilardo, Marco Berry e Francesca Manzini.

Grande Fratello Vip diretta 24 marzo, lo scontro Cassini-Elia

Alle 22:02, praticamente in seconda serata e dopo una breve anteprima, prende il via il Grande Fratello Vip. La conduttrice Ilary Blasi chiude il televoto. Si parla subito dello scontro, avvenuto pochi giorni fa, tra Antonella Elia e Dario Cassini. La concorrente, in settimana, ha deciso di fare uno scherzo al comico, che tuttavia si è arrabbiato perché, a suo dire, la showgirl ha nascosto anche le sue medicine per la pressione. Un’accusa che Elia ha negato, definendo il collega “un bugiardo“.

Una volta tornati in diretta, è subito scontro. Antonella Elia: “Lui si è nascosto da solo le pillole, non voglio più avere niente a che fare con lui“. Dario Cassini: “Io non l’ho fatto, è entrato in gioco Giovanni perché è lui che ha instillato questo dubbio ad Elia. Chiedo alla produzione di mandare in onda le immagini per dimostrare che non ho fatto ciò che lei dice“. Blasi, però, spiega: “Abbiamo due regie e stacchiamo sugli eventi salienti, le registrazioni si cancellano dopo 24 ore“. Il comico critica la produzione per il fatto di non avere le immagini.

Selvaggia Lucarelli interviene a gamba tesa: “Entrambi hanno sbagliato a parlare. Elia è permalosissima, Cassini ha rinfacciato ad Elia che fuori, dalla Casa, è da sola. Calvario, fino ad oggi, è stato sullo sfondo ed ora fa lo spione, io mi sarei fatta i fatti miei”. Il comico continua ad attaccare il reality per non avere le immagini e Buonamici non ci sta: “Datti una regolata, perché dovrebbero nascondere una cosa così insignificante?“.

Le tensioni fra Alessandra Mussolini ed Adriana Volpe

La diretta del Grande Fratello Vip va avanti con Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare è invitata ad andare nella cosiddetta Nuvola, stanza della Casa, dove ha modo di confrontarsi con Adriana Volpe. Lo scontro è nato dopo che, mentre tutti dormivano, il GF ha svegliato Mussolini per ricordarle di prendere delle pillole. Volpe, però, si è svegliata e non è più riuscita a dormire, motivo per il quale la mattina è andata su tutte le furie, chiedendo altre soluzioni per svegliare la collega.

Tornati in diretta, Mussolini attacca: “Lei me ne ha dette di tutti i colori“. Volpe: “Io sono una persona pensante, ho proposto di trovare una soluzione per non svegliare tutti per le medicine di Alessandra, magari una vibrazione“. La conduttrice si è lasciata andare ad una battuta poco piacevole su un sex toys, che ha mandato su tutte le furie Mussolini, che afferma: “Io non la sopporto più, non ti devi permettere“. Lucarelli dà ragione all’ex parlamentare: “Volpe, hai detto una frase che mi aspetto dal peggior maschilista“.

A seguire, si parla delle dinamiche sentimentali. Fino a qualche giorno fa, Nicolò e Lucia erano molto vicini, così come Renato ed Ibiza. Poche ore fa, però, Renato e Lucia si sono baciati. Ibiza lo apprende solamente in diretta e non la prende benissimo: “Io e Renato abbiamo due valori diversi, lei con Lucia forse trova quello che cercava, ovvero divertimento. Se ritengo Ilardo un po’ leggera? Certamente“. A Lucarelli, però, non piacciono le parole della modella: “Trovo sgradevole il tuo atteggiamento al rifiuto di un uomo“. Buonamici, invece, instilla il dubbio: “Lucia è al televoto, non è che la sua sia strategia?“.

Grande Fratello Vip diretta 24 marzo, Marco Berry litiga con Nicolò

Al Grande Fratello Vip del 24 marzo si parla di Marco Berry. Il mentalista, durate una festa nella Casa, si è arrabbiato con Nicolò, per il quale ha speso parole poco piacevoli: “Pensa solamente al pettorale“. Berry, criticato anche da Cassini, si è poi accorto di aver esagerato ed ha chiesto scusa. Da quel momento in poi ha continuato a fare battute contro il modello, che non ha preso bene l’atteggiamento dell’inquilino: “Mi ha preso di mira, secondo me il suo astio parte perché gli ho detto che l’ho nominato“.

Una clip mostra quel che è accaduto. Ripresa la diretta, i due litigano. Le opinioniste commentano quel che vedono. Buonamici: “Marco, ti conosco da tanto, ma chi sei veramente? Non mi sei piaciuto”. Selvaggia: “Marco, sembri l’uomo boomer invidioso della giovinezza altrui, sia dal punto di vista fisico che del divertimento“. Berry: “Subito dopo cena siamo andati al Confessionale ed hanno fatto finta di essere ubriachi, io penso che noi abbiamo una responsabilità“.

Ilary Blasi parla, ora, da sola con Ibiza Altea, che racconta la sua storia: “Sono stata tre anni col papà di mio figlio, ci siamo lasciati quando ho scoperto di essere incinta. Lui credeva che fosse presto per avere figli, ma io mi sentivo già pronta e quindi ho portato avanti la gravidanza. Alla fine siamo tornati insieme, ma è durata poco perché quando nostro figlio aveva solamente sei mesi il mio compagno è morto in un incidente stradale. Io mi sento in colpa per come ci siamo salutati l’ultima volta, ora è un angelo che sta con noi“. Ibiza piange perché le manca il figlio e riceve una lettera motivazionale dalla suocera ed un video-saluto dal figlio.

Francesca Manzini al centro delle critiche

La diretta del Grande Fratello Vip procede con una clip dedicata a Francesca Manzini. L’imitatrice è al centro delle critiche di Renato, secondo il quale ha un atteggiamento un po’ finto. Lo stesso pensa anche Elia, che attacca: “Lei recita dalla mattina alla sera, non la sopporto, mi sembra sempre in una fiction“. Anche Berry e Mussolini hanno qualcosa da ridire, ma l’ex parlamentare è criticata da Todaro, che la definisce una “vecchia lupa che sa quel che fa“. Alessandra Mussolini, nella diretta, afferma: “Raimondo e Francesca stanno insieme per protezione. Io Manzini non la trovo vera“. Todaro: “Alessandra ed Antonella danno dell’esagerata a Manzini: mi sembra una follia“. E parte lo scontro fra l’ex parlamentare ed il coreografo.

La conduttrice comunica l’esito del televoto. Lucia, Raimondo e Paola sono salvi. Al Localino, Renato, Gionny, Raul ed Adriana cantano Pino Gvnchy. Rispondono Alessandra Mussolini e Blu Barbara con Tokyo Fantasy. Al pubblico la scelta della performance migliore.

Grande Fratello Vip diretta 24 marzo, il confronto fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Si cambia tono: Pietro Delle Piane, ex storico di Antonella Elia, è in Casa per un confronto con la showgirl. La showgirl parla della sua relazione: “Credo che mi abbia amato a modo suo, che non è quello che io vorrei. Ha sempre prevalso la fiction. Nell’intimità sono successe cose brutte, che mi hanno spinto a dire basta”. Dopo cinque mesi dall’ultima volta, i due si confrontano. Antonella Elia: “Io ti voglio bene, ma non ti credo, credo che tu sia venuto qui per visibilità. Con te ci si diverte, ma purtroppo ci si soffre“. Pietro Delle Piane: “Hai definito il nostro rapporto finto, ci sono stato molto male. Il mio cuore non è sereno“.

Selvaggia Lucarelli: “Non capisco la presenza di Pietro questa sera. Nessuno deve un confronto ad un’altra persona“. Entrambi si definiscono ancora innamorati, ma Elia, in lacrime, conferma: “Pietro, la mia scelta è di allontanarmi. Per me è un’umiliazione ma non mi piace che tu lo faccia, devi tutelarti”. Blasi comunica l’esito del televoto: il pubblico ha eliminato Dario Cassini. Il più votato, con il 28% delle preferenze, è Raimondo.

Ci si sposta al Localino, per un gioco. Gli inquilini devono rispondere a delle domande. Mussolini deve decidere se la risposta sia vera: in caso contrario, deve cliccare un buzz rosso, dal quale parte una scossa elettrica. Blasi, poi, svela i capitani dei due team: per il Gold c’è Giovanni, per l’Economy c’è Alessandra.

Le nomination

La diretta del 24 marzo del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione con le nomination. Alessandra vota Adriana, Renato, Raul e Gionny scelgono Lucia, Ibiza ed Adriana individuano Alessandra. Lucia, infine, vorrebbe eliminare Raul. Le due nominate dal gruppo Economy sono Ilardo e Mussolini. Tocca alle nomination del Gold Club: Nicolò sceglie Marco, Paola opta per Raimondo. Marco ed Elia vorrebbero eliminare Francesca. Todaro vota Antonella, Blu, Francesca e Giovanni puntano su Marco.

Calvani ha parlato della stanza segreta con Volpe: di conseguenza, lui e Caruso perdono la possibilità di accedere a questo ambiente. Il pubblico, sui social, sceglierà i loro successori. I concorrenti al televoto sono Alessandro, Francesca, Lucia e Marco. Con un ricordo di Gino Paoli giunge al termine la puntata.