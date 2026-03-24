Martedì 24 marzo, su Real Time, è in onda Primo Appuntamento. Il format parte alle 21:25 circa e di seguito vi sveliamo tutti i single della serata.

Primo Appuntamento 24 marzo, Cinzia cena con Claudia

Al timone di Primo Appuntamento del 24 marzo torna Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Mauro. Insieme, accolgono nel locale otto single, che affrontano degli appuntamenti al buio con la speranza di trovare l’anima gemella. Al termine delle cene, devono decidere se continuare la serata insieme o se, invece, uscire dal ristorante separati.

A Primo Appuntamento del 24 marzo c’è Cinzia. Ha 41 anni, vive nella provincia di Vercelli ed è una make-up artist e lamimaker, professionista nella laminazione delle ciglia. Si diletta anche a lavorare come modella curvy ed ammette: “Sono single da una decina di anni. Nonostante tutto credo nell’amore. Mi definisco socievole, sostanzialmente faccio la buffona“. Incontra Andrea. Ha 35 anni, è di Busto Arsizio (provincia di Milano) e lavora come impiegato di giorno e dj di notte. È single “per scelta altrui“, ma è convinto che, prima o poi, arriverà la donna giusta per lui.

Gabriele passa la serata con Catia

Durante Primo Appuntamento del 24 marzo è accolto Gabriele. Ha 40 anni ed è originario di Messina, dove lavora in un negozio di telefonini. In passato ha ricevuto il titolo di Miglior venditore d’Italia e, per passione, gioca a basket. Si definisce “carismatico ed egocentrico ma su dati oggettivi” ed è single da un anno e mezzo. Confessa: “Non ho una partner perché ho un caratteraccio, ma comunque provo a migliorarmi. Sono simpatico, una brava persona e determinato“. Per lui, arriva nel locale la 35enne Catia, di Reggio Calabria. Fa la traduttrice ed ha la passione per lo sport. Si definisce “una persona dinamica, che non si ferma mai“. Ama gli animali ed è molto agitata perché si tratta del primo appuntamento al buio della sua vita.

A seguire, Flavio Montrucchio dà il benvenuto a Marino. Ha 59 anni, vive a Morolo, in provincia di Frosinone, e fa l’idraulico, gestendo un’azienda di sua proprietà. Adora i cavalli di corsa, motivo per il quale ha fatto sia il fantino che l’allenatore, ed ammette: “Ho avuto tante storie nella vita ma mai una seria, spero di trovare qualcuno che mi faccia cambiare idea. Di solito mi innamoro subito, ma poi mi passa in fretta. Sono un galantuomo, un cavaliere di nome e di fatto“. Cena con Simona, 56enne che lavora nel settore della sicurezza all’aeroporto di Fiumicino da 30 anni. È single da dieci anni, si definisce “curiosa ed un fiume in piena” ed in amore ha le idee chiare: “Se un uomo mi affascina di testa vado in brodo di giuggiole“.

Primo Appuntamento 24 marzo, Carlo e Silvia

Nel corso di Primo Appuntamento del 24 marzo arriva Carlo. Ha 27 anni, è di Napoli e fa l’istruttore di snowboard in Trentino Alto Adige. Da due anni e mezzo è single, in quanto ha difficoltà ad incontrare una ragazza simile a lui. Un suo pregio è “la simpatia” e la sua vita è cambiata per sempre quando aveva 19 anni: nonostante un forte attaccamento per la famiglia, ha deciso di partire, per lavoro, nel Nord Italia.

Incontra Silvia, 23enne di Guidonia. È una studentessa in Lingue e Comunicazione internazionale ed ha la passione per il bodybuilding, che la fa sentire libera. Non ha mai fatto un appuntamento al buio prima d’ora, ma confessa: “Penso di essere pronta per una nuova relazione. Mi innamoro facilmente, sogno il principe azzurro“.