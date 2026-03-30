Eccezionalmente lunedì 30 marzo, su Canale 5 dalle ore 22:00, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che seguiremo in diretta. Per il reality, guidato da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si tratta di un appuntamento molto importante.

Durante la serata, infatti, è comunicato il nome del secondo eliminato dell’edizione. Al televoto ci sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Raul Dumitras. A seguire, spazio ad un confronto fra Alessandra Mussolini ed Adriana Volpe, che negli scorsi giorni hanno avuto nuove tensioni.

Infine, nella diretta del Grande Fratello Vip del 30 marzo, si parla di Ibiza Altea. Quest’ultima, finita al centro della bufera per ciò che ha detto su Blu, è stata duramente criticata da Antonella Elia.

Grande Fratello Vip diretta 30 marzo, parte la puntata

Inizia la diretta del Grande Fratello Vip del 30 marzo. Il primo argomento della serata riguarda lo scontro fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare, insieme ad Antonella Elia, hanno criticato l’inquilina a causa di alcuni suoi comportamenti, giudicati non veri. La conduttrice, invece, definisce “cattiva” la Mussolini.

Dopo una clip che mostra quel che è successo, Volpe è visibilmente infuriata: “Che tristezza, siete vergognose. Non mi piacciono questi comportamenti, mettere in pasto a tutti cose mie private, come il ciclo mestruale, lo trovo veramente brutto, Se sono questi i contenuti che volete proporre, io me ne vado. Alessandra, sei una vipera“. Selvaggia Lucarelli entra a gamba tesa: “Elia e Mussolini stavano alludendo al fatto che Volpe stesse inventando di avere il ciclo perché ha un’età per la quale, secondo loro, non l’avrebbe più. Alessandra, non fare la furba con me: tu ed Elia dovreste chiedere scusa“. Anche Buonamici è d’accordo, al punto da definire Elia e Mussolini “due iene“.

Si cambia argomento: c’è una sorpresa per Alessandra Mussolini, che ha modo di riabbracciare la figlia Clarissa. Prima, però, subisce uno scherzo: oggi ha fatto delle pizzette fritte, che però il GF ha fatto sparire.