Curiosità statistiche dopo 30 giornate di Serie A: verso il gran finale bollente

Siamo davanti a un campionato che sembra un viaggio sulle montagne russe, perché se da un lato la capolista Nerazzurra resta stabile in cima, in basso ci sono Milan e Napoli che accorciano le distanze per cercare una risalita folle, ma ancora perfettamente attuabile.

La vera montagna russa riguarda soprattutto il palinsesto statistico delle scommesse calcio, in particolare lo score di gol segnati e subiti, ma anche la zona Champions e la zona bassa che riguarda la salvezza.

7 squadre in 7 punti per non retrocedere

Mentre Verona e Pisa sembrano ormai spacciate, dalla 18esima alla 12esima posizione ci sono ben 7 squadre stritolate in 7 punti.

Alla 38esima giornata il Parma siede tranquillo al 12esimo posto con 34 punti, seguono Genoa e Torino a 33, poi Cagliari a 30, Fiorentina a 29, più Cremonese e Lecce a 27 a contendersi la 18esima posizione. A questo punto solo una cosa è certa: nel finale di stagione potrebbe davvero succedere di tutto.

Il migliore attacco e le migliori difese del campionato

Il reparto offensivo più devastante, come già era accaduto nella scorsa stagione, è quello dell’Inter, che nei 30 match disputati ha segnato 66 gol, staccando di 13 reti il Como, secondo miglior attacco della categoria con 53 gol.

Ed è proprio il Como ad avere la migliore difesa con soli 22 gol subiti, staccando di misura Milan e Roma con 33 reti subite fino a oggi.

Torino a trazione over, Lazio e Parma in super under

Tra le curiosità statistiche dobbiamo evidenziare le 19 gare su 30 del Torino terminate con il simbolo dell’over 2.5, un primato inseguito da Verona e Fiorentina con 18 match terminati con un risultato che presenta più di tre gol: fino a oggi.

Nello specchio dell’under si propone la Lazio, con ben 22 match terminati con meno di 3 reti, tra cui 5 con il risultato di 0 – 0. Ma è il Parma a vincere la classifica statistica del super under 0.5, con ben 6 risultati su 30 terminati 0 – 0.

Lotta Champions e UEFA

Nel palinsesto statistico delle quote serie a per la lotta scudetto, il Biscione domina il ranking ma il Milan è a meno 6 punti dalla vetta, e il Napoli a meno 6. Quando mancano ancora 8 giornate alla fine del campionato, questi numeri rappresentano molto di più che semplici dettagli statistici, ma nascondono una possibilità concreta per il Diavolo di fare il colpaccio, e per i campioni in carica di difendere il titolo.

Dalla quarta alla settima posizione è tutta lotta Champions, con il Como che a sorpresa si prende il quarto posto con una striscia di vittorie consecutive paurosa: 15 punti in 5 match, una manita che conferma gli Azzurri come il club più in forma del campionato.

Juventus e Roma sono a pari merito a 54 punti, a meno 3 dal Como possono ancora sperare nell’ultima strada che conduce alla Champions, mentre la Dea a quota 50 punti, sta cercando una risalita disperata per agguantare la top 6.