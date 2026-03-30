La programmazione tv di domani, martedì 31 marzo 2026, offre un mix bilanciato tra grande sport internazionale, approfondimento giornalistico e cinema d’autore. Su Rai 1 i riflettori sono puntati sulla sfida calcistica tra Bosnia-Erzegovina e l’Italia, mentre Canale 5 propone un appuntamento speciale in prima serata con la soap Forbidden Fruit. Gli amanti del grande schermo possono spaziare tra i supereroi di Spider-Man 3 e il realismo storico di Nemico pubblico, garantendo intrattenimento per ogni fascia d’età.

Stasera in TV martedì 31 marzo 2026: Rai

La serata Rai propone eventi sportivi di rilievo e pellicole dal forte impatto emotivo:

Rai 1 – Bosnia-Erzegovina (20:30) – Calcio internazionale: gli azzurri cercano punti preziosi in trasferta.

(20:30) – Calcio internazionale: gli azzurri cercano punti preziosi in trasferta. Rai 2 – Fatima (21:20) – Un racconto toccante ispirato ai fatti della Cova da Iria.

(21:20) – Un racconto toccante ispirato ai fatti della Cova da Iria. Rai 3 – FarWest (21:20) – Salvo Sottile conduce un nuovo viaggio nelle pieghe della cronaca italiana.

(21:20) – Salvo Sottile conduce un nuovo viaggio nelle pieghe della cronaca italiana. Rai 4 – Il fuoco del peccato (21:19) – Thriller ad alta tensione con Nicolas Cage.

(21:19) – Thriller ad alta tensione con Nicolas Cage. Rai 5 – I fratelli De Filippo (21:24) – La storia di una delle famiglie più iconiche del teatro napoletano.

(21:24) – La storia di una delle famiglie più iconiche del teatro napoletano. Rai Movie – Love Affair – Un grande amore (21:10) – Commedia sentimentale con Warren Beatty e Annette Bening.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Dall’informazione politica al cinema d’azione, ecco le proposte delle principali reti generaliste:

Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21) – Prosegue la saga turca con nuovi intrighi per Yildiz e Ender.

(21:21) – Prosegue la saga turca con nuovi intrighi per Yildiz e Ender. Italia 1 – Spider-Man 3 (21:26) – Tobey Maguire affronta Venom e l’Uomo Sabbia nel capitolo finale della trilogia.

(21:26) – Tobey Maguire affronta Venom e l’Uomo Sabbia nel capitolo finale della trilogia. Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33) – Bianca Berlinguer analizza i fatti salienti dell’attualità politica.

(21:33) – Bianca Berlinguer analizza i fatti salienti dell’attualità politica. La7 – DiMartedì (21:15) – Giovanni Floris ospita i protagonisti della politica e dell’economia.

(21:15) – Giovanni Floris ospita i protagonisti della politica e dell’economia. TV8 – Italia’s Got Talent (21:40) – La ricerca del talento continua con spettacolari esibizioni.

(21:40) – La ricerca del talento continua con spettacolari esibizioni. Nove – Cash or Trash (21:30) – Nuovi tesori vintage vengono proposti ai mercanti più esigenti d’Italia.

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta del digitale terrestre è particolarmente ricca di titoli che spaziano dal western al crime:

Canale 20 – Nemico pubblico (21:06): Johnny Depp interpreta il celebre rapinatore John Dillinger.

(21:06): Johnny Depp interpreta il celebre rapinatore John Dillinger. Iris – Pat Garrett e Billy Kid (21:12): Un capolavoro del western diretto da Sam Peckinpah.

(21:12): Un capolavoro del western diretto da Sam Peckinpah. Mediaset 27 – R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà (21:11): Azione e ironia con Ryan Reynolds e Jeff Bridges.

(21:11): Azione e ironia con Ryan Reynolds e Jeff Bridges. La7 Cinema – Rocky V (21:15): Sylvester Stallone torna sul ring per un capitolo crepuscolare della saga.

(21:15): Sylvester Stallone torna sul ring per un capitolo crepuscolare della saga. Cine 34 – Piccolo grande amore (21:00): Raoul Bova in una delle commedie sentimentali più amate degli anni ’90.

(21:00): Raoul Bova in una delle commedie sentimentali più amate degli anni ’90. Giallo – Tom e Lola (21:10): Due giovani detective alle prese con casi insoliti e complessi.

I film di questa sera in TV (martedì 31 marzo 2026)

Tra le pellicole da non perdere spicca Spider-Man 3 su Italia 1, perfetto per chi cerca effetti speciali e azione. Chi preferisce il genere gangster può sintonizzarsi su Nemico pubblico, mentre Pat Garrett e Billy Kid rappresenta una proposta imperdibile per i cinefili amanti del cinema d’autore. Per una serata leggera in famiglia, R.I.P.D. e Piccolo grande amore garantiscono sorrisi e intrattenimento senza pensieri.

Programmi Sky

Su Sky la serata è dominata dall’avventura e dai migliori prodotti seriali del momento:

Sky Uno – Pechino Express (21:15) – La competizione si fa dura per i viaggiatori rimasti in gara.

(21:15) – La competizione si fa dura per i viaggiatori rimasti in gara. Sky Atlantic – Avvocato Ligas (21:15) – Nuovi episodi per il legal drama con Luca Argentero.

(21:15) – Nuovi episodi per il legal drama con Luca Argentero. Sky Serie – Ridatemi mia moglie (21:15) – Fabio De Luigi in una brillante commedia sentimentale.

(21:15) – Fabio De Luigi in una brillante commedia sentimentale. Sky Investigation – Sister Boniface (21:15) – La suora detective torna a risolvere misteri nell’Inghilterra degli anni ’60.

I film su Sky martedì 31 marzo 2026

Le reti Sky Cinema offrono una library vastissima, dai premi Oscar ai grandi blockbuster:

Su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con Jerry Maguire, con un Tom Cruise in stato di grazia. Sky Cinema Due propone l’innovativo Emilia Perez, mentre per gli amanti dell’azione pura c’è Uncharted su Sky Cinema Collection. I più piccoli potranno divertirsi con La Famiglia Addams su Sky Cinema Family. Infine, su Sky Cinema Action, prosegue l’avventura archeologica con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

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