Venerdì 27 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella trasmissione, condotta da Ilary Blasi e con opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, c’è stato il primo ritiro dell’edizione.

Grande Fratello Vip puntata 27 marzo, dopo due settimane lascia GionnyScandal

Al Grande Fratello Vip del 27 marzo, in onda su Canale 5, si è parlato delle tensioni fra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario. Quest’ultimo, capitano dei Gold, ha guidato un gioco che prevedeva che il suo team rubasse un aperitivo. Le modalità con le quali è stata affrontata tale sfida, però, non sono piaciute al coreografo, che ha sbottato.

Ilary Blasi, dopo aver sciolto ufficialmente i team ed aver unificato l’intero cast, ha proposto un focus sul rapper GionnyScandal. Esso ha raccontato la sua storia: grazie a Le Iene ha conosciuto i genitori biologici, ma il rapporto con loro è naufragato dopo poche settimane. Da giorni aveva in mente di abbandonare la Casa ed ha ufficializzato il ritiro dopo aver ricevuto la visita della fidanzata. Nonostante quest’ultima abbia provato a fargli cambiare idea, il giovane concorrente ha deciso di tornare alla normalità ed interrompere l’avventura nel reality.

Il ritorno di Dario Cassini

Nel corso del Grande Fratello Vip del 27 marzo, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso si sono confrontate con Adriana Volpe, al centro delle critiche da parte delle inquiline per alcuni suoi atteggiamenti.

Successivamente ha fatto ritorno, come ospite, Dario Cassini. Il comico, eliminato nella scorsa puntata, è rientrato nella Casa e si è riappacificato con Antonella Elia ed Alessandra Mussolini.

Un lungo approfondimento è dedicato a Francesca Manzini. L’imitatrice continua ad attirare le critiche di una parte del cast, soprattutto Alessandra Mussolini, che non giudica bene l’amicizia nata con Todaro. Un rapporto, quest’ultimo, che sta incuriosendo Blasi, le opinioniste e gli inquilini, tutti convinti che, fra loro, possa nascere un legame più profondo.

Grande Fratello Vip puntata 27 marzo, chi al televoto

Al Grande Fratello Vip del 27 marzo, Ibiza Altea ha speso parole molto forti contro Blu, definita “gatta morta”. Parole, queste, che hanno provocato la dura reazione dell’attrice, oltre che di Selvaggia Lucarelli, che ipotizza che Altea abbia difficoltà ad accettare che altre donne, nel format, possano risultare attraenti.

Todaro e Manzini hanno svelato il caso del cosiddetto bigliettino-gate: il ballerino ha ricevuto un bigliettino di incoraggiamento dalla figlia, senza avvertire il reality. Per loro, comunque, non c’è stata alcuna conseguenza.

La diretta è proseguita con l’esito del televoto: con il 44% delle preferenze, Alessandra Mussolini è la preferita del pubblico e quindi immune. L’ex parlamentare, inoltre, ha mandato Marco Berry direttamente al televoto. A lui, dopo le nomination, si uniscono Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Antonella Elia e Francesca Manzini.