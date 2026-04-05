A Pasqua e Pasquetta, su Canale 5, è in onda la miniserie Le Donne della Bibbia. In entrambe le giornate, la produzione parte alle ore 21:25 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Le Donne della Bibbia, le riprese fra Roma e Matera

Produzione internazionale firmata dalla FOX Entertainment Studios, coloro che hanno curato la regia della miniserie sono Danny Cannon e Catriona McKenzie.

Il titolo è composto da quattro puntate dalla durata di circa un’ora ciascuna. Canale 5 ne trasmette due nel prime time di Pasqua ed altrettante nel giorno di Pasquetta.

Le riprese si sono svolte in Italia, fra Roma e Matera. L’obiettivo della produzione è quello di offrire una drammatizzazione del Libro della Genesi. Gli eventi, però, sono raccontati dal punto di vista di cinque figure femminili centrali per l’Antico Testamento.

Le Donne della Bibbia, la trama

Fra le protagoniste de Le Donne della Bibbia c’è Sara, moglie di Abramo e madre di Isacco, che rappresenta la promessa divina che si realizza nonostante la sterilità e l’età avanzata. Nella trama è dato spazio ad Agar, servitrice di Sara nonché mamma di Ismaele. Mediante la sua storia, Agar mette in luce il tema dell’esilio e della protezione di Dio verso gli oppressi e i dimenticati. Il terzo personaggio femminile della miniserie è Rebecca, moglie di Isacco e madre dei gemelli Esaù e Giacobbe. Ha un carattere molto forte e determinato ed è fondamentale nel determinare la linea della discendenza attraverso Giacobbe.

Spoiler finale

Nel corso de Le Donne della Bibbia si parla anche delle sorelle Lia, prima moglie di Giacobbe e madre di Giuda, e Rachele, amata seconda moglie di Giacobbe. La prima, mamma di ben sei figli, è diventata progressivamente un elemento fondante delle Dodici Tribù d’Israele. La seconda, invece, è legata alla bellezza e alla maternità sofferta ed è un simbolo di intercessione per il suo popolo. Ad inizio della trama, Sarah è sterile e, seppur con un certo turbamento, propone alla schiava Agar di dare un erede ad Abramo. Intanto, Rebecca vuole sposare Isacco, che però rifiuta.

Le Donne della Bibbia, il cast

Questo è l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Le Donne della Bibbia, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.