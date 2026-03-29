Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena la seconda del Serale di Amici 25. Tra un’eliminazione e un ballottaggio a sorpresa, di seguito vi raccontiamo tutto ciò che è accaduto.

Serale Amici 25 seconda puntata, eliminato Simone

Nella prima sfida della serata, aperta con un omaggio a Gino Paoli, si sono affrontati i team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Peparini. I primi due hanno ottenuto una vittoria decisamente semplice, con il punteggio di 2 a 0. Emiliano, in un guanto di sfida lanciato dalla Celentano, ha sconfitto Alex, mentre Elena ha avuto la meglio su Simone.

Proprio quest’ultimo, insieme ad Alex e Lorenzo, sono andati al ballottaggio. I giudici Cristiano Malgioglio, Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario hanno deciso di eliminare Simone. Al termine della manche c’è stata la prima sorpresa della serata: gli attori Zendaya e Robert Pattinson, acclamatissimi dal pubblico, hanno presentato The Drama, il loro nuovo film.

Serale Amici 25 seconda puntata, la seconda e terza manche

Nella seconda manche della serata, guidata come sempre da Maria De Filippi, i Zerbi-Celentano hanno scelto di affrontare Pettinelli-Lo. La vittoria è andata, ancora una volta, al primo team, che ha vinto per 2 a 1. Nicola, in un guanto di sfida accompagnato da svariate polemiche fra i professori, ha sconfitto Alessio. Quest’ultimo, tuttavia, si è rifatto sconfiggendo Caterina e riportando in parità il punteggio. La vittoria decisiva per la manche è arrivata grazie a Riccardo, che ha avuto la meglio su Gard. Anche in questo caso ci sono state svariate polemiche, che hanno riguardato, per la seconda settimana consecutiva, Pettinelli e D’Alessio. Al ballottaggio sono finiti Kiara, Alessio e Valentina, con quest’ultima diventata la prima candidata all’eliminazione.

Infine, nella terza ed ultima manche della seconda puntata di Amici 25, gli Zerbi-Celentano hanno perso contro Cuccarini-Peparini. Le due professoresse sono riuscite a vincere grazie ai punti messi a segno da Lorenzo e da Angie, che hanno avuto la meglio rispettivamente contro Elena e Plasma. A nulla è servita la vittoria di Caterina su Alex, con l’artista finita al ballottaggio contro Nicola e Riccardo. I quattro giudici hanno deciso che la seconda candidata all’eliminazione è Caterina.

Il ballottaggio (per ora) senza eliminazione

Prima di conoscere l’esito del ballottaggio finale, Francesco Cicchella ha intrattenuto il pubblico con una performance comica, nella quale ha imitato Sal Da Vinci. Alessandro Cattelan, invece, ha guidato la seconda puntata della rubrica Password, con ospiti Belen Rodriguez e Luca Argentero. La prima ha vinto giocando insieme a Malgioglio, mentre il secondo, affiancato ad Amadeus, ha perso ed ha affrontato la penitenza: schiacciarsi delle uova sulla testa, sperando di prendere quelle sode e non le crude.

Infine, nella casetta, Maria De Filippi ha comunicato che il ballottaggio fra Caterina e Valentina, per ora, non prevede alcuna eliminazione. I giudici, infatti, non hanno trovato un accordo: in due hanno salvato la cantante di Zerbi-Celentano, altri due quella di Pettinelli-Lo. Per questo, all’inizio del prossimo appuntamento le sfidanti affronteranno un altro ballottaggio e si conoscerà il nome dell’eliminata.