Giovedì 23 aprile si è svolta la settima tappa di Pechino Express 2026, in onda come sempre su Sky Uno. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto, in quella che è stata la tappa più lunga dell’edizione. Al timone del format Costantino Della Gherardesca e l’inviata Giulia Salemi, che per l’occasione si sono cimentati nella gara e hanno formato la coppia de Le Zanzare.

Queste le coppie presenti ai nastri di partenza:

Chanel Totti e Filippo Laurino: I Raccomandati;

e I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo: Le DJ;

e Le DJ; Candelaria e Camila Solorzano: Le Albiceleste;

e Le Albiceleste; Dani Faiv e Toni 2Milli: I Rapper;

e I Rapper; Fiona May e Patrick Stevens: I Veloci.

Pechino Express 2026 settima tappa, la Fariba Flag

La settima tappa di Pechino Express 2026 ha costretto i viaggiatori a percorrere 804 km, partendo da Nanjing per arrivare al Tappeto Rosso posto a DengFeng. A rendere il tutto più complesso ci ha pensato la coppia de Le Zanzare, che hanno portato con loro la Fariba Flag: chi la incontrava era costretto a fermarsi e telefonare a Fariba, mamma di Giulia Salemi.

Dopo la decisione de I Veloci di penalizzare I Raccomandat, costretti a fare quattro volte una scalinata, i concorrenti si sono recati presso il Tempio di Confucio. Qui hanno dovuto svolgere la prima missione: imparare a memoria i nomi delle province toccate dal fiume giallo. Al termine, i concorrenti si sono spostati di oltre 100 km, verso Zhulong, dove la Fariba Flag è andata a svariati concorrenti e nel quale i protagonisti hanno passato la notte. A tal proposito, c’è stato uno scontro fra Jo Squillo e Michelle Masullo: la seconda non voleva stare nell’alloggio trovato, giudicandolo sporco, ma alla fine ha cambiato idea su convinzione della partner di gioco.

La Prova dei Sette Mostri

Durante la settima tappa di Pechino Express 2026, i protagonisti sono ripartiti verso la Bandiera Rossa, dove hanno affrontato la temuta Prova dei Sette Mostri. Ogni membro della coppia ha dovuto girare la ruota tre volte e mangiare interamente tutto il cibo contenuto nello spicchio. Le pietanze presenti erano spiedini di scorpione, larve di baco da seta, sangue d’anatra, testicoli di maiale, testa d’anatra, ragni e cimici.

Le coppie, dopo non poche difficoltà, hanno proseguito la marcia verso Binyang Gate a Shouchunzhen. Le prime ad arrivare sono state Le DJ, che hanno così guadagnato un posto nella classifica finale. Inoltre, hanno assegnato un malus a I Rapper, che hanno dovuto percorrere dieci volte un ponte. La marcia è ripartita verso Xihu Park, a Xuchang, dove i concorrenti hanno passato la seconda notte.

Il giorno seguente, le coppie sono corse alla Hair and Wig Street a Xuchang, dove hanno dovuto risolvere una missione: individuare una persona dopo averla vista in foto, nonostante indossasse una parrucca. A seguire, i concorrenti, indossando a loro volta una parrucca, si sono recati presso il Tappeto Rosso, non prima di aver salito una grande scalinata.

Pechino Express 2026 settima tappa, nessun eliminato

I primi a raggiungere Costantino Della Gherardesca sono stati I Rapper, che dunque hanno vinto la settima tappa. Hanno dovuto scegliere quale coppia eliminare fra I Raccomandati penultimi e I Veloci ultimi. I vincitori hanno scelto di eliminare Fiona May e Patrick Stevens, che tuttavia si sono salvati grazie alla Busta Nera che ha decretato la tappa non eliminatoria.