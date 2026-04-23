Un futuro tutt’altro che scontato attende Domenica In. Il programma della domenica pomeriggio di Rai 1 andrà in onda anche nella prossima stagione, ma si prospetta una rivoluzione sia nella conduzione che, probabilmente, nel format vero e proprio.

Domenica In futuro, l’addio di Mara Venier

Nel prossimo futuro di Domenica In sembra oramai certa l’assenza di Mara Venier. Quest’ultima detiene il record per numero di edizioni condotte del programma, ben 16, contando anche quella attualmente in corso.

Dopo averlo annunciato già in passato, la padrona di casa sembra ora intenzionata ad abbandonare veramente il timone dello show, spinta anche dalla volontà di dedicarsi maggiormente alla famiglia.

Oltre a Mara Venier, nel futuro di Domenica In sembra scontata l’assenza degli altri conduttori che l’hanno affiancata quest’anno, ovvero Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

Un rotocalco suddiviso in tre parti

La Rai, dunque, si trova a dover fare i conti con il dopo Mara Venier. Una fase decisamente delicata, visto quanto accaduto nel passato a Domenica In: prima del ritorno di Venier, avvenuto nella stagione 2018-2019, il rotocalco domenicale affrontava una grave crisi negli ascolti, che solamente l’arrivo di Zia Mara era riuscita ad arginare.

Per evitare che tale fenomeno possa ripetersi, per il futuro di Domenica In serve, in primis, un’idea forte. Fra le ipotesi vi è quella di suddividere ogni puntata dello show in tre parti differenti, con l’obiettivo di dar vita ad un programma capace di alternare momenti di spettacolo ad altri di riflessione.

Numerose le ipotesi relative alla conduzione. La più importante riguarda Alberto Matano, principale candidato a prendere il posto di Mara Venier. Qualora venisse confermato come conduttore si aprirebbero degli interrogativi sul futuro de La Vita in Diretta, trasmissione quotidiana da anni condotta con successo dall’ex giornalista del TG1. Alberto Matano potrebbe essere chiamato ad un super lavoro, andando in onda in diretta sei giorni su sette, o in alternativa potrebbe rinunciare all’impegno quotidiano per concentrarsi su quello domenicale.

Domenica In futuro, chi al fianco di Matano

L’ipotesi principale è che al fianco di Alberto Matano, nel futuro di Domenica In, possa esserci almeno una conduttrice. L’indiziata numero uno è Andrea Delogu, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e al timone, su Rai 2, de La Porta Magica. Altra possibile candidata è Caterina Balivo, che tuttavia sembra essere già stata riconfermata, anche nella prossima stagione, a La Volta Buona.

Chi, salvo colpi di scena, non sembra destinata ad arrivare a Domenica In è Francesca Fialdini. La conduttrice, attualmente nel cast di Canzonissima, dovrebbe condurre, da settembre, la nuova edizione di Da noi a ruota libera, in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, proprio dopo Domenica In.