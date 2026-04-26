Sabato 25 aprile, Maria De Filippi ha guidato la sesta puntata del Serale di Amici 25. La trasmissione è andata in onda su Canale 5 dalle ore 21:25 circa.

Serale Amici 25 sesta puntata, cosa è successo nella prima manche

Nella prima manche del Serale di Amici 25 si sono sfidati Zerbi-Celentano e Cuccarini-Peparini. I quattro giudici Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio hanno assegnato la vittoria a Rudy e ad Alessandra, che hanno trionfato grazie ai punti messi a segno da Nicola e Riccardo, che hanno avuto la meglio su Alex e Lorenzo. A nulla è servito il punto messo a segno dal duetto Lorenzo-Angie, che ha superato Emiliano. I due prof vittoriosi hanno mandato al ballottaggio Alex e Angie, con il primo divenuto l’eliminato provvisorio.

Nella seconda manche, Zerbi-Celentano hanno affrontato Lo-Pettinelli. Nel primo confronto, un guanto di sfida, Nicola ha avuto la meglio su Alessio, ma la situazione è tornata in parità dopo che Alessio ha superato Emiliano. La sfida decisiva per la vittoria della manche è andata ancora ad Alessio, che ha superato Elena. I vincenti Pettinelli-Lo hanno mandato al ballottaggio Elena, Nicola ed Emiliano, con i quattro giudici che hanno scelto di eliminare provvisoriamente la cantante.

Eliminato Alex

Nella sesta puntata di Amici 25 si è svolta la terza e ultima sfida, questa volta con protagonisti Pettinelli-Lo e Cuccarini-Peparini. I primi hanno collezionato la seconda vittoria, grazie al punto di Gard nel guanto di sfida contro Lorenzo e di Alessio ai danni, ancora una volta, di Lorenzo. Al ballottaggio, ovviamente, sono andati Lorenzo e Angie, ultimi due allievi rimasti nel team, con il primo divenuto l’ultimo eliminato provvisorio.

Si è svolto, così, il ballottaggio finale fra Lorenzo, Elena e Alex. I quattro giudici, dopo aver giudicato nuove performance, hanno deciso di estromettere dal programma Alex.

Serale Amici 25 sesta puntata, il gioco Password e gli ospiti

Nella sesta puntata del Serale di Amici 25, Alessandro Cattelan ha guidato la rubrica Password. In essa, si sono affrontati Amadeus e Cristiano Malgioglio, affiancati da Luca Laurenti e Luca Argentero. Il monologo comico è stato affidato ad Alessandro Siani. Ben due, invece, le performance musicali realizzate dagli ospiti. La prima è di Ermal Meta, che ha cantato la sanremese Stella Stellina. La seconda, infine, è firmata da un’altra protagonista di Sanremo, ovvero Serena Brancale, che al fianco di Delia hanno presentato il loro nuovo singolo denominato Al mio paese.