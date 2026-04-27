Lunedì 27 aprile, su NOVE, è in onda una nuova puntata di Little Big Italy. La trasmissione, guidata da Francesco Panella, fa tappa, questa settimana, in Spagna.

Little Big Italy 27 aprile, prosegue la caccia ai migliori ristoranti italiani del mondo

Nel corso di Little Big Italy del 27 aprile, il conduttore affronta un nuovo viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti italiani del mondo. Ogni settimana, il padrone di casa raggiunge una particolare città straniera, dove incontra i tre sfidanti, ovvero italiani che vivono nel posto. Ognuno accompagna gli altri concorrenti e Panella nel loro ristorante italiano del cuore.

Nei svariati locali visitati, i protagonisti gustano un menù formato da tre portate: la scelta del protagonista che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni pasto, i commensali e il conduttore votano il ristorante: quello con il punteggio più alto è il vincitore di puntata.

Malaga al centro della puntata

Little Big Italy di oggi è ambientato, come detto, in Spagna. Le telecamere, infatti, raggiungono Malaga, che con i suoi 586 mila abitanti è la sesta città più popolosa dello Stato.

Qui, Francesco Panella incontra i expat, ai quali effettua un test di italianità. I tre protagonisti devono rispondere ad una serie di domande di cultura generale relative all’Italia: il partecipante più bravo riceve un punteggio bonus, che potrebbe essere decisivo per la vittoria finale della puntata.

Primo concorrente di Little Big Italy è Giovanni. È in Spagna da venticinque anni e, per lavoro, fa il professore universitario e si dice fiero di rappresentare la lingua e la cultura italiana. Sposato con una spagnola, ha una figlia chiamata Valeria e assicura: “A casa abbiamo raggiunto un patto e parliamo un po’ in italiano e un po’ in spagnolo“. Il suo locale italiano preferito è Mani in pasta.

Little Big Italy 27 aprile, gli altri protagonisti

A Little Big Italy del 27 aprile c’è Francesca. Oggi guida turistica, afferma: “Ho iniziato a girare per il mondo a 15 anni, dopo essere andata a un incontro di scout in Cile. Ho vissuto in tantissimi posti, ma alla fine ho scelto Malaga per il sole, la festa e la spiaggia. A lungo sono stata una regina della notte, poi ho incontrato Raul e ora sono in dolce attesa“. Il ristorante italiano di riferimento, per lei, è l’Osteria Angelino.

Infine, durante l’appuntamento c’è Roberto. Creativo, si definisce “un esteta” e confessa: “Sono un imprenditore del settore musicale, vivo a Malaga dopo che mio marito si è trasferito per lavoro. Ho fatto un anno in cui ho viaggiato fra la Spagna e l’Italia, poi ho deciso di trasferire a Malaga le sedi delle mie aziende. Sono una persona allegra e mi piace collezionare camicie di seta“. Ha deciso di partecipare allo show con il ristorante Radici.