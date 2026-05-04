Il primo martedì di maggio inaugura una sfida televisiva di altissimo livello nel panorama mediatico nazionale. La programmazione odierna mette a confronto la grande fiction d’autore, il giornalismo d’inchiesta più graffiante e i talent show più seguiti dal pubblico italiano. Le reti Rai puntano con decisione sul carisma intramontabile del commissario più celebre della penisola, mentre la concorrenza risponde con interviste esclusive e dirette che analizzano l’attualità politica e sociale del Paese. Per chi desidera seguire le trasmissioni in mobilità o recuperare i contenuti on-demand, il portale Rai 1 offre una serata immersa nelle calde atmosfere della Sicilia profonda. Gli spettatori da Roma a Palermo possono godere di un’offerta variegata che spazia dal crimine alla cronaca rosa, garantendo un intrattenimento trasversale per ogni tipologia di utenza.

Stasera in TV martedì 5 maggio 2026: l’offerta delle reti Rai

Su Rai 1, a partire dalle ore 21:30, torna la garanzia assoluta del giallo italiano con un nuovo episodio de Il commissario Montalbano. Salvo Montalbano affronta un caso intricato sotto il sole accecante di Vigàta, muovendosi tra antiche faide familiari e nuovi misteri che coinvolgono la comunità locale. La regia esalta i paesaggi di Ragusa e Punta Secca, rendendo il territorio siciliano un protagonista aggiunto della narrazione. Contemporaneamente, Rai 2 propone un’analisi cruda dei lati oscuri dell’animo umano con Belve Crime alle 21:20. In questa versione speciale del celebre talk, Francesca Fagnani analizza i crimini più famosi della storia recente con il suo stile diretto e senza sconti, mettendo a nudo le fragilità e le colpe dei protagonisti delle cronache giudiziarie nazionali.

La serata del servizio pubblico prosegue su Rai 3 con l’impegno civile di Salvo Sottile. Alle 21:15 inizia FarWest, un programma di inchieste sul campo che esplora le zone d’ombra dell’Italia contemporanea, dai traffici illeciti alle ingiustizie sociali. Grazie a reportage esclusivi e testimonianze dirette, il programma offre uno spaccato realistico delle realtà periferiche del Paese. Questa offerta tripartita permette alla Rai di presidiare il prime time con generi profondamente diversi, intercettando sia gli appassionati della letteratura di Andrea Camilleri sia gli spettatori interessati all’approfondimento giornalistico di qualità.

I programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove: intrattenimento e politica

Sulle reti di Cologno Monzese, la serata si accende con il Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. Alfonso Signorini gestisce le nuove dinamiche della Casa, tra eliminazioni a sorpresa e confronti accesi che ridefiniscono le alleanze tra i concorrenti. Su Italia 1, alle 21:15, il team de Le iene presentano: inside propone un focus dettagliato sui grandi misteri irrisolti della cronaca italiana, utilizzando uno stile investigativo rapido e moderno. Rete 4 affida invece la conduzione a Bianca Berlinguer che, in E’ sempre Cartabianca alle 21:33, anima un dibattito serrato tra politici e opinionisti sui temi della crisi economica e dell’energia.

Per quanto riguarda le altre emittenti nazionali, La7 presenta in Prima Tv una nuova puntata di DiMartedì alle 21:15. Giovanni Floris analizza gli scenari elettorali e i sondaggi d’opinione con la consueta precisione, ospitando i volti principali delle istituzioni italiane. Su TV8 trionfa il talento con la nuova puntata di Italia’s Got Talent alle 21:40, dove artisti di ogni genere cercano di convincere i giudici per accedere alla finale. Infine, il canale Nove trasmette il documentario Michael Jackson: anatomia di una caduta alle 21:30, un viaggio investigativo nei segreti e nelle controversie che hanno segnato la fine del Re del Pop, analizzando documenti inediti e testimonianze dell’epoca.

I grandi film di questa sera in tv martedì 5 maggio 2026

La proposta cinematografica odierna presenta un mix esplosivo di azione adrenalinica e cult generazionali. Su Canale 20, Tom Cruise interpreta l’agente Ethan Hunt nel celebre Mission: Impossible – Protocollo Fantasma alle 21:08. La trama segue l’IMF mentre cerca di sventare un attacco nucleare globale dopo essere stata ingiustamente accusata di un attentato al Cremlino. Italia 2 punta invece sulla tensione del disaster-movie con The North Sea alle 21:19, pellicola che descrive le drammatiche conseguenze di un crollo di una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord. Gli amanti del cinema d’autore possono sintonizzarsi su Iris alle 21:00 per Inside Man, il geniale poliziesco di Spike Lee dove una rapina in banca si trasforma in una complessa partita a scacchi tra un detective e un rapinatore visionario.

Inoltre, Rai Movie trasmette alle 21:00 The Bourne Identity, il primo capitolo della saga che ha ridefinito lo spionaggio moderno con Matt Damon nei panni di un uomo alla ricerca della propria identità perduta. Venti propone la commedia d’avventura Jumanji – The Next Level alle 21:10, mentre su Tv2000 brilla la magia senza tempo de I Goonies alle 21:15, un viaggio nostalgico nell’infanzia e nell’avventura degli anni Ottanta. Su La5 esordisce in Prima Tv la divertente sfida tra Jane Fonda e Jennifer Lopez in Quel mostro di suocera alle 21:19, una commedia romantica perfetta per chi cerca leggerezza, mentre Cine34 propone alle 21:00 Compromessi sposi, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme alle prese con un matrimonio complicato tra Nord e Sud.

I film su Sky martedì 5 maggio 2026: cinema d’autore e azione

Gli abbonati Sky hanno a disposizione una selezione di pellicole di altissimo profilo. Pierfrancesco Favino interpreta il protagonista del teso noir metropolitano Suburra, una discesa brutale negli inferi del potere romano tra criminalità organizzata e corruzione politica. Su Sky Cinema Action, l’epica fantasy raggiunge il suo apice con Il Signore degli Anelli – Le due Torri, dove la lotta per la Terra di Mezzo entra nel vivo con la battaglia del Fosso di Helm. Sky Cinema Romance propone invece La verità è che non gli piaci abbastanza, una riflessione corale e ironica sui paradossi delle relazioni sentimentali moderne.

La tensione resta alta su Sky Cinema Uno con La Verità Negata, un dramma giudiziario che ricostruisce la storica battaglia legale di una storica contro un negazionista dell’Olocausto. Per chi cerca adrenalina pura, Sotto attacco offre una serata di assedio impossibile e scontri a fuoco senza sosta. Infine, su Sky Cinema Drama, il film Per niente al mondo analizza con sensibilità il destino e le scelte individuali di fronte a eventi traumatici, mentre le atmosfere raffinate e i tormenti amorosi d’epoca rivivono in Breve storia d’amore. Grazie a questa offerta, ogni spettatore può trovare la pellicola ideale per concludere questa serata di grande televisione italiana.