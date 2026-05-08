Venerdì 8 aprile, la Rai presenta, in una conferenza stampa che seguiremo in diretta, l’Eurovision Song Contest 2026. La kermesse, che si svolge a Vienna e mette in sfida i migliori artisti del Vecchio Continente, inizia il 12 e il 14 maggio, quando dalle 21:00 su Rai 2 sono in onda le semifinali. Il 16 maggio, invece, si svolge la finale, al via alle 21:00 e proposta su Rai 1.

Per presentare l’evento, durante la diretta della conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest 2026 presenziano Williams Di Liberatore e Claudio Fasulo, ovvero Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Fra gli interventi attesi c’è quello di Giovanni Alibrandi, Direttore Rai Radio 2, emittente radiofonica che seguirà la gara. Attese le parole di Eleonora Villanti, Vicedirettrice Relazioni Internazionali e Affari Europei. Infine, ci sono i conduttori Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi e, in collegamento da Vienna, Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia.