Debutta venerdì 8 maggio il format Il Club Canzoni sotto la pelle. Il format, appartenente al genere talk show, è visibile, in esclusiva, solamente su Rai Play.

Il Club Canzoni sotto la pelle, chi sono i conduttori

Il Club Canzoni sotto la pelle è un programma originale realizzato dalla Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali. La prima edizione è composta da un totale di dieci puntate, tutte dirette da Dimitri Patrizi. L’8 maggio è possibile vedere i primi cinque episodi. I restanti, invece, sono rilasciati fra una settimana, il 15 maggio.

Al timone de Il Club Canzoni sotto la pelle c’è la coppia composta da Federica Gentile e Niccolò Agliardi, che sono anche gli autori. La prima ha un lungo passato da speaker radiofonica e, da qualche anno, è divenuta un volto della TV di Stato, guidando Playlist. Il secondo, invece, è un compositore pluri-premiato, che ha vinto, in carriera, anche un Golden Globe e un Nastro d’Argento.

Gli artisti si confrontano con un gruppo di giovani spettatori

Il Club Canzoni sotto la pelle è una trasmissione pensata per i giovani e che mira ad analizzare il fortissimo legame fra gli adolescenti e la musica. Durante i vari appuntamenti, attraverso le strofe di alcune delle canzoni più note del panorama italiano e internazionale, si cerca di comprendere i sogni, le paure e le emozioni dei giovani. Per farlo, i due conduttori accolgono una coppia di ospiti, artisti del nostro paese, che si confrontano con un gruppo di ragazzi con un’età compresa fra i 18 e i 25 anni.

L’arrivo del format è commentato dal Direttore Marcello Ciannamea, che ha sottolineato: “(…) La musica diventa un linguaggio universale e allo stesso tempo intimo, capace di penetrare i cuori e dare voce alla loro sensibilità. Una strofa ripresa e canticchiata racconta più di mille confessioni che, spesso, per pudore restano solo parole mute“.

Il Club Canzoni sotto la pelle, gli ospiti

Nella prima puntata de Il Club Canzoni sotto la pelle i protagonisti sono Levante e Gaia. Nel secondo e terzo appuntamento, invece, le coppie di artisti sono Ditonellapiaga con Emma Nolde e Michele Bravi con Aiello. La quarta e quinta puntata del talk show hanno come protagonisti Piero Pelù con Dargen D’Amico e Nicolò Fabi con Ensi.

Nelle restanti cinque puntate, invece, nello studio fanno il loro ingresso Marco Masini con Anastasio, Malika Ayane con Rancore, Francesca Michielin con Margherita Vicario, Paola Iezzi con Willie Peyote e Jack Savoretti con Leo Gassmann.