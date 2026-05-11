Lunedì 11 maggio, dalle 12:00, abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa di presentazione di Pera Toons-Prova a non ridere. La serie tv animata rappresenta l’esordio sul piccolo schermo dei Pera Toons, fumettista seguito da oltre un milione di seguaci su Youtube e sui social.

La produzione, realizzata dalla Casa Editrice Tunuè in collaborazione con Rai Kids, debutta su Rai Gulp e Rai Play il 18 maggio. All’incontro partecipano Roberto Genovesi, Direttore Rai Kids, ed Emanuele Di Giorgi, Co-fondatore e amministratore delegato Casa Editrice Tunué. Infine, c’è Alessandro Perugini, ovvero il fumettista creatore di Pera Toons.

Pera Toons-Prova a non ridere diretta conferenza stampa, le parole del Direttore

La conferenza stampa inizia con le parole del Direttore Roberto Genovesi: “Pera Toons è un fenomeno con il quale vogliamo iniziare un nuovo percorso capace di rivoluzione la tv dei ragazzi, composta da offerte in grado di accompagnare nella crescita i piccoli spettatori. La serie ha dei contenuti che si rivolgono non solo ai bambini, ma a tutta la famiglia, mediante una comicità trasversale e, soprattutto, pulita. Quello Rai è un lavoro di squadra, il nostro obiettivo è sempre stato quello di non snaturare Pera Toons, per permettere al pubblico proveniente dalle diverse piattaforme di riconoscere il suo stile anche in tv“.

Emanuele Di Giorgi: “Per noi essere qui è un grande traguardo. Noi abbiamo curato un seme, ovvero Alessandro in arte Pera Toons, che ha un ritmo incredibile. Lo abbiamo curato con il tempo, Alessandro ci mette sempre grande passione e impegno e oggi siamo felici di essere approdati in questa bellissima casa che è la Rai. Se la risposta del pubblico sarà positiva come ci aspettiamo il proseguo potrebbe essere il passo successivo“.

Il protagonista Alessandro Perugini: “Il lavoro che faccio mi diverte, ho la fortuna di essere in un mondo che mi permette di avere accesso a feedback che mi fanno crescere. Vorrei che tutti vivessero il mio sogno, cioè lavorare divertendomi. Vorrei far ridere in un periodo storico complicato, nelle battute ogni tanto metto qualche frase motivazionale, ma il mio obiettivo è comunque quello di divertire. Io sono scaramantico, ma penso che andrà bene. Io sto già sperando di poter mettere altre battute in Rai, con questo o altri format. La Rai ha subito accolto ogni mia battuta“.

Le dichiarazioni di Pera Toons

La conferenza stampa procede con Pera Toons: “Abbiamo selezionato, per la serie tv, alcune delle battute più belle mai fatte, rimescolate ad altre battute inedite. La sfida era quella di far ridere interagendo con l’animazione. La differenza rispetto al mio lavoro su Youtube è che ho dovuto scrivere di più e, qualche volta, ho delegato agli altri“.

Iniziano la domande dei giornalisti. Ancora Alessandro Perugini: “Ho la fortuna di poter essere sia Clark Kent, cioè una persona con i problemi normali fra bollette e sveglia presto, che Superman, ovvero quando sono Pera Toons. Vivere sempre da Superman mi darebbe un po’ di noia. La Rai mi ha fatto coronare un sogno, ma sono tranquillo. Reputo la televisione un media fantastico perché c’è un filtro, cosa che in altri supporti mediatici manca”.

Perugini continua: “Dopo la tv e i libri mi piacerebbe fare il rap-pera. Mi hanno fatto cantare la musica e mi è piaciuto, la musica arriva forte alle persone. Io, nel lavoro, sono un lupo solitario, da sempre mi baso solo su me stesso, ma è un limite perché se si vuole crescere è necessario delegare. Emanuele Di Giorgi mi ha aiutato a cambiare sogno: prima ero felice di avere un milione di follower, grazie a loro ho capito quanto poteva essere bello che Pera Toons fosse anche nei libri delle case e delle biblioteche”.

Pera Toons poi ammette: “Essere considerato un punto di riferimento è una bella soddisfazione, ma credo ci siano un sacco di comici e professionisti in grado di fare cose che a me non riescono. C’è sempre da imparare dagli altri e questo è un grande stimolo”.