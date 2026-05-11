I Cesaroni 11 maggio 2026, trama, cast, finale, dove è girata

La serie tv I Cesaroni – Il Ritorno serie tv prosegue la sua corsa su Canale 5 con l’ottavo episodio della nuova stagione, intitolato “Le Prime Volte”, in onda lunedì 11 maggio 2026. Il revival della storica fiction di Roma riporta al centro della scena le vicende della famiglia più amata della Garbatella, tra nuove relazioni sentimentali, pesanti problemi economici e segreti inaspettati che rischiano di stravolgere gli equilibri di ogni componente. Al centro della narrazione spicca ancora una volta Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, colonna portante di una stagione capace di unire l’effetto nostalgia a storie contemporanee e avvincenti per il pubblico italiano.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv I Cesaroni – Il Ritorno serie tv

La produzione della fiction fa capo a Publispei in collaborazione con RTI, confermando l’impegno nel rilanciare un marchio storico della televisione nazionale. La regia mantiene quel tono nazional-popolare tipico della capitale, valorizzando i quartieri storici di Roma e in particolare le piazze della Garbatella. Inoltre, l’opera si avvale del carisma di Claudio Amendola, affiancato dai ritorni storici di Matteo Branciamore e Ludovico Fremont. Questi attori interpretano rispettivamente Marco e Walter, portando avanti l’eredità narrativa della serie. In aggiunta, il cast accoglie nuovi talenti come Marta Filippi, fondamentale per rinfrescare le dinamiche interne. Questa stagione rappresenta inoltre un tributo costante alla memoria di Antonello Fassari, attore fondamentale per il successo storico del progetto, la cui assenza colpisce profondamente il cuore dei fan e dei colleghi sul set.

Dove è stata girata?

La serie tv si sviluppa e trova la sua dimensione autentica interamente a Roma, mantenendo il quartiere della Garbatella come cuore pulsante di ogni ripresa. Le piazze, i lotti storici e la celebre bottiglieria rappresentano i simboli visivi della produzione. Oltre allo storico rione, la regia utilizza diversi scorci della Capitale, includendo parchi urbani e zone limitrofe per dare respiro alle nuove sottotrame. La scelta di restare fedele a Roma e alle sue atmosfere popolari garantisce quella continuità estetica che il pubblico identifica immediatamente con il marchio dei Cesaroni fin dal primo debutto televisivo avvenuto anni fa.

Trama della serie tv I Cesaroni – Il Ritorno serie tv

In questo ottavo appuntamento, le difficoltà finanziarie stringono la morsa sulla famiglia. Per scongiurare il pignoramento dei beni, Livia organizza una strategia disperata: mette in scena un finto matrimonio coinvolgendo la stravagante zia Teresa. Contemporaneamente, Stefania assume il ruolo di coordinatrice del piano, cercando di gestire una messinscena che, con il passare delle ore, rischia di crollare sotto il peso delle bugie. Nel frattempo, i giovani Marta e Olmo affrontano le tappe della loro relazione. I due ragazzi provano a superare la timidezza e le difficoltà comunicative, tipiche di chi sperimenta per la prima volta un sentimento profondo.

Inoltre, Virginia si ritrova sotto pressione tra i fornelli della cucina. La giovane prepara una cena fondamentale per Diana Canà, un impegno che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro professionale. Allo stesso tempo, Marco attraversa un momento di forte crisi interiore. Egli custodisce un segreto scottante e sceglie di aprirsi esclusivamente con Walter, l’amico di sempre. Questa confessione rappresenta uno dei passaggi più intensi e drammatici dell’intero episodio, poiché evidenzia la maturazione del personaggio di Marco, ormai lontano dall’adolescente sognatore delle prime stagioni. Di conseguenza, la narrazione intreccia comicità e dramma in un equilibrio perfetto che tiene incollati gli spettatori di Canale 5.

Spoiler finale

Nello spoiler finale dell’episodio, la situazione degenera durante lo svolgimento del finto matrimonio. Le autorità e gli invitati ignari iniziano a nutrire sospetti, portando Stefania e Livia sull’orlo di una crisi di nervi. La puntata termina con un colpo di scena inaspettato: il segreto che Marco ha rivelato a Walter non resterà confinato tra i due amici per molto tempo. Infatti, una distrazione rischia di far trapelare la verità, minacciando di distruggere i nuovi equilibri che Giulio stava faticosamente ricostruendo nel cuore della Garbatella a Roma. L’appuntamento si chiude con un forte senso di sospensione, lasciando intendere che le prossime puntate risulteranno decisive per il destino dell’intera famiglia.

Cast completo della serie tv I Cesaroni – Il Ritorno serie tv

Il cast di questa nuova stagione mescola sapientemente i volti storici che hanno costruito la fortuna della serie con nuovi ingressi pronti a portare freschezza alla trama ambientata a Roma.

Claudio Amendola: Giulio Cesaroni

Matteo Branciamore: Marco Cesaroni

Ludovico Fremont: Walter Masetti

Elda Alvigini: Stefania

Marta Filippi: Marta

Gianluca Gobbi: (Nuovo personaggio della stagione)

Marta Zoffoli: Livia