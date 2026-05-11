Una settimana caratterizzata da stravolgimenti totali e cadute rovinose scuote le fondamenta dell’alta società di Istanbul. La soap turca Forbidden Fruit serie tv entra nel vivo della narrazione su Canale 5, proponendo una programmazione densa che include un imperdibile appuntamento in prima serata. Le puntate in onda dall’11 al 17 maggio 2026 presentano il crollo definitivo dell’impero di Halit Argun e l’incredibile ascesa economica di Yildiz. Tra gravidanze sospette utilizzate come arma di ricatto e proposte di matrimonio finalizzate alla vendetta, il racconto si sposta tra i lussuosi uffici della Turchia moderna e i quartieri più umili, concludendosi con la perdita di ogni privilegio per la famiglia protagonista.

Forbidden Fruit 11–17 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio

L’intraprendenza di Yildiz Yilmaz non conosce limiti geografici né sociali tra le strade di Istanbul. La donna decide di telefonare a Nadir per accettare ufficialmente l’insolito ruolo di presentatrice del meteo, decisa a costruirsi una propria indipendenza finanziaria. Il debutto negli studi televisivi della Turchia avviene in modo del tutto singolare, poiché Yildiz porta con sé il piccolo Halit Can. Durante la diretta nazionale, quando il bambino inizia a piangere, la neo-conduttrice lo prende con naturalezza tra le braccia, trasformando le classiche previsioni meteorologiche in uno spazio empatico dedicato alle madri lavoratrici. Questo approccio genuino genera un successo mediatico senza precedenti, trasformando Yildiz in una vera icona popolare e attirando l’attenzione di numerosi sponsor internazionali.

Martedì 12 maggio

La tensione si sposta prepotentemente all’interno di Villa Argun. Halit invita Leyla a cena con l’intento di presentarla ufficialmente ai suoi figli come nuova compagna di vita. Tuttavia, Yildiz riceve informazioni dettagliate da Aysel e organizza un piano per sabotare l’incontro galante. Sfruttando la presenza del piccolo Halit Can come distrazione costante, la bionda protagonista attira l’attenzione del patriarca, impedendo a Leyla di proferire parola per tutta la serata. Nel frattempo, un nuovo scontro violento esplode tra Ender e Sahika a causa della scomparsa di un hard disk contenente prove compromettenti. Questa disputa pone Kaya in una posizione estremamente difficile, costringendolo a mediare tra la sorella e la moglie in un clima di sospetto generale che avvolge l’intera Turchia.

Forbidden Fruit 11–17 maggio 2026 – Mercoledì 13 maggio

Dopo il caos generato dal furto dell’hard disk, Ender decide di passare a una controffensiva spietata per annientare l’influenza di Sahika. Leyla, visibilmente provata dalla disastrosa cena avvenuta alla villa e dai continui attacchi psicologici subiti da parte di Yildiz, confessa a Sahika il desiderio di abbandonare definitivamente la competizione. Tuttavia, la sua scaltra complice riesce a convincerla a resistere, sottolineando come l’alleanza strategica con Halit rappresenti l’unica via possibile per ottenere il potere e il lusso desiderati. Le due donne iniziano così a tessere una tela di bugie ancora più fitta, ignorando che il vento della fortuna sta per cambiare direzione nel cuore finanziario di Istanbul.

Giovedì 14 maggio – Pomeriggio e Prima Serata

Questa data rappresenta un momento cruciale per gli appassionati della soap in Italia. Durante il pomeriggio, Yildiz celebra il trionfo commerciale della sua produzione di purea di mela, ricevendo una fastosa festa a sorpresa organizzata da Nadir. Questo gesto di estrema galanteria manda Halit su tutte le furie, alimentando la sua gelosia ossessiva. Successivamente, nella prima serata, la situazione esplode in modo irreversibile: Sahika rivela a Yildiz che Leyla è incinta di Halit. Accecata dalla rabbia e dal senso di tradimento, Yildiz irrompe durante una riunione d’affari della Holding e accetta pubblicamente la proposta di matrimonio di Nadir, sfidando apertamente il suo ex marito davanti ai soci.

Ender, però, nutre forti dubbi sulla veridicità della notizia e avvia un’indagine privata. La donna scopre presto la verità: Leyla ha mentito sulla gravidanza per legare indissolubilmente Halit a sé. Mentre queste trame si dipanano, Yildiz riceve un’offerta milionaria per rilevare la sua attività imprenditoriale, segnando il suo ingresso definitivo nell’élite economica della Turchia. Al contrario, Zehra tenta un investimento rischioso che fallisce miseramente, scatenando l’ira funesta di Halit, il quale, in un momento di estremo stress, decide di cacciare la figlia di casa senza alcun sostegno economico.

Venerdì 15 maggio

Yildiz diventa ufficialmente una delle donne più ricche di Istanbul accettando un’offerta d’acquisto da cinque milioni di dollari per la sua azienda. Mentre lei assapora finalmente la libertà e l’autonomia, Leyla cerca disperatamente di confermare le sue bugie portando un medico compiacente al cospetto di Halit per attestare un falso aborto. Il piano però crolla miseramente quando il professionista, colto da un rimorso improvviso, si rifiuta di mentire ulteriormente. Il medico rivela ad Halit che Leyla ha tentato di corromperlo pesantemente, smascherando definitivamente la natura manipolatoria della ragazza e lasciando l’imprenditore turco in uno stato di profonda prostrazione morale.

Forbidden Fruit 11–17 maggio 2026 – Sabato 16 maggio

Halit, furioso per il tradimento e le menzogne sistematiche di Leyla, la allontana in modo definitivo dalla sua esistenza, privandola di ogni beneficio. Tuttavia, le notizie drammatiche per il patriarca non terminano qui: l’avvocato Metin gli comunica che, a causa di un debito fiscale colossale e di investimenti sbagliati, l’impero Argun è ufficialmente fallito. Halit perde ogni possedimento e riceve l’ordine di vendere immediatamente le sue quote della Holding. Colpito da un malore improvviso per il trauma subito, l’uomo deve abbandonare la storica Villa Argun insieme ai figli Erim, Zehra e Lila. La famiglia si lascia alle spalle il lusso sfrenato della Turchia bene per affrontare un futuro incerto e privo di garanzie.

Domenica 17 maggio

La famiglia Argun, ormai caduta in una profonda disgrazia economica, riceve ospitalità da Sitki in una modesta abitazione situata in un quartiere popolare di Istanbul. Mentre Yigit cerca di offrire supporto a Lila, la ragazza subisce la crudeltà gratuita di Aksel, che non perde occasione per umiliarla a causa del suo nuovo status sociale. Ender tenta in ogni modo di convincere Erim ad abbandonare quella condizione di miseria per seguirla, ma il ragazzo dimostra grande lealtà e sceglie di restare accanto al padre ferito nell’orgoglio. Yildiz, nel pieno del suo splendore come nuova stella del business, prova a improvvisarsi insegnante di inglese durante un evento pubblico, ottenendo risultati comici che però non scalfiscono minimamente il suo nuovo successo nella società turca.

Dove vederla

Forbidden Fruit occupa il palinsesto di Canale 5 dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 14:05. Per non perdere i passaggi cruciali della storia girata in Turchia, la rete propone un appuntamento speciale ogni giovedì in prima serata alle 21:20. Tutti gli episodi rimangono inoltre fruibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, permettendo al pubblico di seguire l’evoluzione della lotta al potere a Istanbul sia in diretta che in modalità on demand.