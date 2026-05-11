Nuovo impegno lavorativo in vista per Enrico Papi. A partire dal 21 maggio prossimo, su Italia 1, torna Sarabanda Celebrity, riconfermato, dunque, anche nel 2026.

Sarabanda Celebrity 2026, la conferma dopo gli ottimi ascolti della passata edizione

Sarabanda Celebrity, spin off di Sarabanda al quale partecipano, in qualità di concorrenti, volti noti del mondo della televisione, del cinema e della musica italiano, arriva quest’anno alla seconda edizione.

La prima è andata in onda il 25 maggio dello scorso anno. In totale, sono state proposte sette puntate, visibili fino al 7 luglio, che hanno tenuto compagnia ad un media di poco inferiore al milione di telespettatori, per una share del 7,24%.

Dati Auditel, questi, che hanno convinto il Biscione, anche nella coda della stagione televisiva 2025-2026, a puntare di nuovo sul programma di Enrico Papi. Le nuove puntate, come al solito, sono visibili non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infiinity.

Sarabanda Celebrity 2026, come funziona

Durante Sarabanda Celebrity si fronteggiano due team composti esclusivamente da vip. Ogni squadra ha un portavoce, chiamato a fornire le risposte nelle varie manche. Durante le puntate della scorsa edizione erano svariate le prove alle quali i partecipanti si sono dovuti sottoporre: da Playlist, che richiedeva loro di indovinare il titolo di un brano riprodotto dall’orchestra, al Cantante Misterioso, che consiste nel riuscire a indovinare, grazie agli indizi, l’identità di due artisti celati dietro a uno schermo.

Gli appuntamenti terminavano con l’iconico gioco finale del 7×30. Un concorrente per ogni squadra ha 30 secondi per indovinare il titolo di sette brani. Il partecipante ha la possibilità di passare o utilizzare un jolly, grazie al quale può riascoltare, insieme ai propri compagni, una determinata canzone per dieci secondi. Alla fine, la compagine che ha indovinato il maggior numero di canzoni (o che ha conservato più tempo) è la vincitrice della serata.

Al momento, Mediaset non ha comunicati i nomi dei concorrenti presenti durante gli appuntamenti.

Nessuna novità ufficiale per il preserale estivo

Se, dunque, è certo il ritorno di Sarabanda Celebrity, lo stesso non si può dire per Sarabanda. La trasmissione, la scorsa estate, è andata in onda tutti i giorni nel preserale di Canale 5, sfidando Reazione a Catena. Gli ascolti, però, non hanno premiato il programma, che ha ripetutamente perso contro la concorrenza, chiudendo con una media intorno al 17%. Al momento, il Biscione non ha confermato il palinsesto per la bella stagione.