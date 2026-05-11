L’avventura debutta ufficialmente su Rai 2 con la messa in onda di The Unknown Fino all’ultimo bivio prima puntata, il nuovo adventure game che punta a rivoluzionare il linguaggio televisivo moderno. Grazie a un meccanismo psicologico estremamente raffinato basato sulla scelta costante, il programma sfida i nervi e la logica dei partecipanti. La Direzione Intrattenimento Prime Time, in stretta collaborazione con Banijay Italia, ha ideato un format che catapulta un gruppo eterogeneo di concorrenti in un viaggio verso l’ignoto più profondo. In questo contesto, il coraggio di rischiare ottiene lo stesso peso della resistenza fisica, costringendo ogni protagonista a fare i conti con le proprie paure ancestrali mentre attraversa territori selvaggi e inesplorati.

The Unknown Fino all’ultimo bivio prima puntata: conduttori

La Rai affida la conduzione di questo ambizioso progetto a una coppia inedita e frizzante, composta da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, il celebre comico noto come Scintilla. I due presentatori portano un equilibrio perfetto tra ironia e gestione della tensione, guidando i dodici protagonisti attraverso le insidie del percorso. La squadra blu schiera nomi celebri come Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, l’ex calciatore Alessandro Matri, l’imitatrice Francesca Manzini, l’influencer Soleil Sorge e il giornalista Pino Strabioli. Al contrario, la squadra arancione risponde con un mix di volti noti e persone comuni tra cui Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

Le riprese dello show hanno interessato l’intero territorio della Calabria, realizzando una narrazione visiva imponente grazie alla partnership con la Regione Calabria e la Calabria Film Commission. I concorrenti si spostano tra scenari mozzafiato che includono i borghi medievali arroccati dell’entroterra e i parchi naturali della Sila e dell’Aspromonte. Inoltre, la produzione ha scelto come set naturale le coste cristalline della Costa degli Dei, dove il mare incontra rocce impervie. Le sfide fisiche e gli spostamenti avvengono lungo sentieri ripidi, trasformando la morfologia del territorio calabrese in un ostacolo attivo che mette a dura prova la preparazione atletica di ogni partecipante. Di conseguenza, la regione emerge non solo come sfondo, ma come elemento centrale e dinamico dell’intera gara.

Il format e lo spoiler finale

Il meccanismo centrale di The Unknown Fino all’ultimo bivio prima puntata obbliga i dodici concorrenti a iniziare il viaggio completamente bendati. Inizialmente, nessuno conosce la destinazione finale né l’identità dei propri compagni di squadra. Dopo la divisione in squadra blu e squadra arancione, i partecipanti affrontano prove mentali legate alle tradizioni e alla geografia della Calabria. Il fulcro dell’esperienza risiede nel “bivio”: una scelta radicale tra il “Noto” e l’ “Ignoto”. Chi sceglie la strada conosciuta ottiene una stabilità immediata, ma chi punta sull’ignoto può sbloccare vantaggi strategici enormi o, al contrario, subire penalità durissime che stravolgono la classifica generale proprio a pochi metri dalla “Casa Madre”.

Per quanto riguarda lo spoiler finale della prima tappa, la tensione raggiunge livelli altissimi in prossimità del traguardo situato nel cuore selvaggio della Calabria. La squadra che dimostra una migliore gestione dell’incertezza e della fatica territoriale conquista un bonus decisivo per il montepremi finale. Purtroppo, il gruppo perdente deve affrontare la prima eliminazione della stagione, un momento carico di emozione che altera pesantemente gli equilibri interni e i rapporti personali nati durante la marcia. Nelle prossime settimane, la competizione abbandonerà la struttura a squadre per trasformarsi in una sfida individuale senza sconti, dove solo un unico vincitore riuscirà a dominare definitivamente la paura dell’ignoto e a trionfare nell’ultima corsa verso l’obiettivo finale.

The Unknown Fino all’ultimo bivio prima puntata: il cast completo

Il cast seleziona con cura personaggi provenienti da mondi diversi, pronti a confrontarsi con le asperità della Calabria e con la pressione psicologica del format. Di seguito, i nomi dei protagonisti che partecipano a questa prima puntata: