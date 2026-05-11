Lunedì 11 maggio, NOVE manda in onda Little Big Italy. La trasmissione di Francesco Panella è visibile dalle ore 21:30 circa.

Little Big Italy 11 maggio, il format a Glasgow

Lo chef Francesco Panella, durante la puntata dell’11 maggio di Little Big Italy, va alla ricerca dei migliori ristoranti di cucina italiana presenti a Glasgow. Il conduttore, una volta giunto nella città più grande della Scozia, che conta oltre 600 mila abitanti, incontra tre expat, ovvero degli italiani che, per diversi motivi, hanno deciso di abbandonare il Belpaese per spostarsi nel Regno Unito.

Ognuno di loro, dopo aver raccontato la propria storia, affronta un test di italianità, composto da domande di cultura generale sull’Italia. Il partecipante più bravo riceve punti bonus, che potrebbero essere fondamentali per la vittoria finale.

La storia di Diana, appassionata di lontre

Durante Little Big Italy, a turno gli expat accompagnano Panella e gli avversari in quello che è il loro ristorante italiano del cuore. Qui affrontano una cena di tre portate: la scelta del protagonista che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Alla fine dei pasti, i concorrenti devono votare l’esperienza nel locale. Al termine della puntata, l’expat con il punteggio più alto è il vincitore.

Nel corso di Little Big Italy di oggi c’è Diana. La concorrente, che lavora come guida turistica, racconta: “Io sono follemente innamorata delle lontre. La Scozia è arrivata per caso nella mia vita, non sono scappata dall’Italia ma non me ne pento, perché mi ha dato enormi opportunità. Ho deciso di aprire un’agenzia di viaggi, curando esperienza all’insegna della sostenibilità e del supporto delle comunità locali“. Il locale italiano preferito della città è La Lanterna.

Little Big Italy 11 maggio, gli altri partecipanti

A Little Big Italy c’è Mario Mirco Eurialo Menelao. Il ragazzo racconta: “Vivo a Glasgow con mia moglie da 5 anni. Abbiamo deciso di abbandonare l’Italia per dei luoghi più freschi. La mia idea era andare in Islanda, ma per lei c’era troppo freddo e quindi abbiamo optato per Glasgow come compromesso. Sono patito di giochi da tavola, manga, anime, tutta una serie di cose che potrebbero farmi classificare come nerd“. Gareggia, nel programma, con Al Santa Lucia.

Infine, nella puntata di Little Big Italy dell’11 maggio arriva Paola, una stand up comedian. La donna afferma: “Lo scozzese medio cucina veramente poco. La mia grande passione è lo stand up comedy, che ho trasformato in un lavoro che mi sta dando grande soddisfazione“. Il ristorante in gara, scelto da Paola, è Amore.