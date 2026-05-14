Giovedì 14 maggio esordisce la docu-serie Case a 1 euro o poco più Sicilia. Il nuovo format è proposto su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, dalle 21:25 circa.

Case a 1 euro o poco più Sicilia, cinque puntate per raccontare le storie di coloro che investono sui paesi a rischio spopolamento

La società che ha realizzato Case a 1 euro o poco più Sicilia per la Warner Bros. Discovery è la Milano Produzioni. Al centro della prima edizione, composta da un totale di cinque puntate dalla durata di circa un’ora ciascuna, ci sono le storie di coloro che hanno deciso di acquistare delle case a pochi euro in comuni considerati a rischio spopolamento.

Si tratta di persone sia italiane che provenienti da altri paesi del mondo, che hanno scelto di investire in case abbandonate da ristrutturare in piccoli borghi. Il format raggiunge, a tal proposito, località come Sambuca e San Marco d’Alunzio.

Lo show segue il percorso di ristrutturazione di queste case, che con il procedere dei lavori diventano delle dimore storiche molto affascinanti.

Case a 1 euro o poco più Sicilia, le storie

Durante gli appuntamenti di Case a 1 euro o poco più Sicilia, il pubblico ha la possibilità di conoscere Juanita, di Varese. Dopo aver acquistato un’abitazione a Sambuca, è pronta ad affrontare una nuova sfida: donare un immobile alla nipote Marta. Altro protagonista è Salvatore, nato in Sicilia ma trasferito in Australia. Desideroso di riconnettersi ai suoi territori di origine, ha deciso di acquistare e ristrutturare la casa dei nonni.

Nelle puntate di Case a 1 euro o poco più Sicilia c’è Domenico, calabrese, che si innamora di Sambuca e compra una vecchia palazzina per realizzare un terrazzo con vista. Attesi anche Chris e Francesca, coppia che ha deciso di lasciare la Florida per vivere in Italia. Fra le storie al centro della docu-serie ci sono, infine, quelle di Benedetta, un architetto, e di Pietro, un mercante d’arte, innamorati dei piccoli borghi della Sicilia.

Un’iniziativa già al centro di altri programmi

Case a 1 euro o poco più Sicilia si concentra sul recupero abitativo dei piccoli borghi, iniziativa presente anche in numerose altre regioni italiane, fra cui Sardegna e Calabria. Tale fenomeno, inoltre, è stato già al centro di altre trasmissioni. Sempre su Real Time, diversi mesi fa, era andato in onda Vado a vivere in Sicilia La mia casa a 1 euro, che seguiva l’attrice Lorraine Bracco nelle fasi di ricerca e ristrutturazione di un’abitazione a Sambuca, acquistata per pochi euro.