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Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale: l’Italia canta per 22esima, i favoriti, gli ospiti e le curiosità della serata

Matteo Tuveri
16 Maggio 2026 2 Minuti di lettura
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Sabato 16 maggio, Rai 1 manda in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 e di seguito vi sveliamo la scaletta. Il più atteso, almeno per il nostro paese, è Sal Da Vinci, che rappresenta l’Italia con il brano Per sempre sì.

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Eurovision Song Contest 2026 finale scaletta, l’ordine di uscita

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026, così come accaduto per le due semifinali, si svolge presso la Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria. Paese, quest’ultimo, che ha ottenuto l’onore (e l’onere) di ospitare la manifestazione dopo la vittoria dello scorso anno di JJ con il brano Wasted Love.

Di seguito l’ordine di uscita della finale:

  1. Danimarca: Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem;
  2. Germania: Sarah Engels con Fire;
  3. Israele: Noam Bettan con Michelle;
  4. Belgio: Essyla con Dancing on the Ice;
  5. Albania: Alis con Nan;
  6. Grecia: Akylas con Ferto;
  7. Ucraina: Leléka con Ridnym;
  8. Australia: Delta Goodrem con Eclipse;
  9. Serbia: Lavina con Kraj mene;
  10. Malta: Aidan con Bella;
  11. Repubblica Ceca: Daniel Zizka con Crossroads;
  12. Bulgaria: Dara con Bangaranga;
  13. Croazia: Lelek con Andromeda;
  14. Gran Bretagna: Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei;
  15. Francia: Monroe con Regarde!;
  16. Moldavia: Satoshi con Viva, Moldova!;
  17. Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin;
  18. Polonia: Alicja con Pray;
  19. Lituania: Lion Ceccah con Solo quiero màs;
  20. Svezia: Felicia con My System;
  21. Cipro: Antigoni con Jalla;
  22. Italia: Sal Da Vinci con Per sempre sì;
  23. Norvegia: Jonas Lovv con Ya Ya Ya;
  24. Romania: Alexandra Căpitănescu con Choke Me;
  25. Austria: Cosmò con Tanzschein.

La programmazione tv e gli ospiti

In Italia, la diretta della finale dell’Eurovision Song Contest 2026 parte alle ore 21:00 su Rai 1. Sull’ammiraglia, il collegamento inizia intorno alle 20:30 circa, quando prende il via l’anteprima. Le voci italiane chiamate a raccontare l’intera serata sono quelle di Gabriele Corsi, già conduttore del format nel 2021, quando la vittoria andò ai Maneskin, e di Elettra Lamborghini. In streaming, è possibile seguire lo show su RaiPlay.

Nella prima fase della diretta si esibiscono tutti gli artisti in gara. A seguire, i conduttori presenti in arena, ovvero Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, accolgo svariati ospiti. Fra loro, dovrebbe tornare JJ, artista vincitore della scorsa edizione.

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Eurovision Song Contest 2026 finale scaletta, regolamento

Non cambia, rispetto al passato, il regolamento dell’evento. A decretare il vincitore finale dello show, infatti, c’è il voto cumulato del pubblico a casa mediante televoto e delle giurie di qualità, una per ogni paese, formata da una serie di esperti e il cui esito è annunciato, in diretta, da un portavoce. Ruolo, questo, che l’Italia ha affidato a Mariasole Pollio. Nel televoto, infine, il pubblico non può votare per il proprio rappresentante. I telespettatori italiani, dunque, possono esprimere le loro preferenze per chiunque, tranne che per Sal Da Vinci.

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