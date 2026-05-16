Sabato 16 maggio, Rai 1 manda in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 e di seguito vi sveliamo la scaletta. Il più atteso, almeno per il nostro paese, è Sal Da Vinci, che rappresenta l’Italia con il brano Per sempre sì.

Eurovision Song Contest 2026 finale scaletta, l’ordine di uscita

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026, così come accaduto per le due semifinali, si svolge presso la Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria. Paese, quest’ultimo, che ha ottenuto l’onore (e l’onere) di ospitare la manifestazione dopo la vittoria dello scorso anno di JJ con il brano Wasted Love.

Di seguito l’ordine di uscita della finale:

Danimarca: Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem; Germania: Sarah Engels con Fire; Israele: Noam Bettan con Michelle; Belgio: Essyla con Dancing on the Ice; Albania: Alis con Nan; Grecia: Akylas con Ferto; Ucraina: Leléka con Ridnym; Australia: Delta Goodrem con Eclipse; Serbia: Lavina con Kraj mene; Malta: Aidan con Bella; Repubblica Ceca: Daniel Zizka con Crossroads; Bulgaria: Dara con Bangaranga; Croazia: Lelek con Andromeda; Gran Bretagna: Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei; Francia: Monroe con Regarde!; Moldavia: Satoshi con Viva, Moldova!; Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin; Polonia: Alicja con Pray; Lituania: Lion Ceccah con Solo quiero màs; Svezia: Felicia con My System; Cipro: Antigoni con Jalla; Italia: Sal Da Vinci con Per sempre sì; Norvegia: Jonas Lovv con Ya Ya Ya; Romania: Alexandra Căpitănescu con Choke Me; Austria: Cosmò con Tanzschein.

La programmazione tv e gli ospiti

In Italia, la diretta della finale dell’Eurovision Song Contest 2026 parte alle ore 21:00 su Rai 1. Sull’ammiraglia, il collegamento inizia intorno alle 20:30 circa, quando prende il via l’anteprima. Le voci italiane chiamate a raccontare l’intera serata sono quelle di Gabriele Corsi, già conduttore del format nel 2021, quando la vittoria andò ai Maneskin, e di Elettra Lamborghini. In streaming, è possibile seguire lo show su RaiPlay.

Nella prima fase della diretta si esibiscono tutti gli artisti in gara. A seguire, i conduttori presenti in arena, ovvero Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, accolgo svariati ospiti. Fra loro, dovrebbe tornare JJ, artista vincitore della scorsa edizione.

Eurovision Song Contest 2026 finale scaletta, regolamento

Non cambia, rispetto al passato, il regolamento dell’evento. A decretare il vincitore finale dello show, infatti, c’è il voto cumulato del pubblico a casa mediante televoto e delle giurie di qualità, una per ogni paese, formata da una serie di esperti e il cui esito è annunciato, in diretta, da un portavoce. Ruolo, questo, che l’Italia ha affidato a Mariasole Pollio. Nel televoto, infine, il pubblico non può votare per il proprio rappresentante. I telespettatori italiani, dunque, possono esprimere le loro preferenze per chiunque, tranne che per Sal Da Vinci.