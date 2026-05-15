Giovedì 15 maggio si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto alla Wiener Stadthalle di Vienna. Durante la serata, andata in onda su Rai 2 dalle ore 21:00 circa, sono stati scelti gli ultimi dieci artisti finalisti.

Eurovision Song Contest 2026 seconda semifinale, chi è andato in finale

Durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, commentata per il nostro paese da Gabriele Corsi con Elettra Lamborghini, si sono esibiti quindici cantanti in gara, in rappresentanza di altrettanti paesi.

Di questi, dieci sono andati in finale e cinque, invece, hanno chiuso il loro percorso con una eliminazione. A decretare i verdetti sono state le giurie di qualità e il pubblico a casa, che si è espresso mediante televoto.

Di seguito l’elenco dei dieci finalisti:

Malta: Aidan con Bella; Bulgaria: Dara con Bangaranga; Ucraina: Lelèka con Ridnym; Australia: Delta Goodrem con Eclipse; Norvegia: Jonas Lovv con Ya Ya Ya; Cipro: Antigoni con Jalla; Albania: Alis con Nan; Repubblica Ceca: Daniel Žižka con Crossroads; Romania: Alexandra Căpitănescu con Choke Me; Danimarca: Søren Torpegaard Lund con Før Vi Går Hjem.

La Svizzera fra gli eliminati

Passando in rassegna i nomi dei cinque concorrenti eliminati nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, essi sono:

Svizzera: Veronica Fusaro con Alice;

con Alice; Lussemburgo: Eva Marija con Mother Nature;

con Mother Nature; Azerbaigian: Jiva con Just Go;

con Just Go; Armenia: Simón con Paloma Rumba;

con Paloma Rumba; Lettonia: Atvara con Ēnā.

L’eliminazione che desta maggior scalpore è senz’altro quella della Svizzera. Il paese elvetico, dal 2019 ad oggi, si era sempre qualificato alla finale e lo scorso anno ha anche ospitato la rassegna dopo la vittoria nel 2024. Durante la seconda semifinale, sul palco sono saliti anche i rappresentanti della Francia (Monroe con il brano Regarde!), del Regno Unito (i Look Mum No Computer con il singolo Eins, zwei, drei) e dell’Austria (Cosmò con Tanzschein). Tutti e tre sono già automaticamente qualificati alla finale.

Eurovision Song Contest 2026 seconda semifinale, gli ascolti

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda su Rai 2, ha intrattenuto un milione e 200 mila telespettatori, per una share del 6,9%. Si tratta di un dato in netto calo rispetto allo scorso anno. Dodici mesi fa, infatti, la seconda semifinale, anche in quella occasione senza alcuna esibizione del nostro portacolori (lo scorso anno Lucio Corsi), aveva tenuto compagnia a 1 milione e 600 mila spettatori, con una share che aveva raggiunto l’8,8%.