Su RaiPlay è disponibile alla visione il film Carmen è partita. La pellicola è visibile esclusivamente sulla piattaforma streaming della TV di Stato.

Carmen è partita film, regista e dove è girato

Carmen è partita appartiene al genere drammatico ed è realizzato da Rai Cinema e Altre Storie. L’opera, che ha goduto del sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha come regista Domenico Fortunato.

Il soggetto del film è di Giovanni Bracco, che ha scritto la sceneggiatura in compagnia di Graziano Conversano. Le riprese sono iniziate lo scorso novembre e si sono concentrate a Mentana, piccolo borgo posto nella Valle del Tevere.

Il film Carmen è partita ha una durata di circa 90 minuti.

Carmen è partita film, la trama

Al centro del film c’è Carmen, interpretata da Giovanna Sannino. L’attrice è nota al grande pubblico per essere una delle protagoniste di Mare Fuori, serie tv cult della TV di Stato, nel quale interpreta la boss Carmela. A differenza di quel che avviene nella serie ambientata a Napoli, nel film Carmen è partita dà vita ad una ragazza che, per scelta, non parla mai, se non alla fine della pellicola.

Nonostante lei non dica mai una parola, il nome di Carmen è sulla bocca di tutti. La 30enne, tanto bella quanto riservata, è oggetto di critiche e pettegolezzi provenienti da tutto il paese. Lo stesso destino è riservato anche ad Amedeo. Uomo schivo, è il sarto del paese nonché il datore di lavoro di Carmen, che vive con lui e per il quale fa la domestica.

Spoiler finale

Nel film Carmen è partita, tutto cambia nel momento in cui la protagonista scompare nel nulla. La notizia della sua sparizione attira la curiosità di tutto il paese, con gli abitanti che iniziano a fare domande al proposito ad Amedeo. Quando viene a sapere che la ragazza è scomparsa da un paio di giorni, il maresciallo dei Carabinieri del paese, che ha il volto di Alessandro Tersigni (Il Paradiso delle Signore) decide di iniziare a indagare.

Carmen è partita film, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della pellicola Carmen è partita, distribuita su RaiPlay a partire da sabato 16 maggio.

Domenico Fortunato: Amedeo;

Amedeo; Giovanna Sannino: Carmen;

Carmen; Antonella Carone: Rosanna;

Rosanna; Alessandro Tersigni: maresciallo dei Carabinieri.

Il film, inoltre, può contare sulla partecipazione di Maurizio Mattioli.