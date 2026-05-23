Sabato 23 maggio, su Canale 5, è trasmesso, in prima visione, l’evento Pooh 60 La Nostra Storia in Arena. Il concerto della band, che festeggia i 60 anni di carriera, è proposto in prima serata, a partire dalle ore 21:30 circa.

Pooh 60 La Nostra Storia in Arena, alla conduzione Michelle Hunziker

L’evento dal titolo Pooh 60 La Nostra Storia in Arena è una realizzazione originale della società Friends TV, che ha collaborato con la Hook Live. Colui che cura la regia del grande concerto è Luigi Antonini, che per l’ammiraglia del Biscione ha già diretto svariati altri eventi musicali.

Al centro della serata vi è l’omaggio ai Pooh, band formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, che quest’anno festeggia i 60 anni di carriera. Un anniversario decisamente molto importante, che il gruppo ha deciso di celebrare, oltre che con una lunga tournée in partenza nelle prossime settimane, anche con uno spettacolo inedito ambientato presso la suggestiva Arena di Verona.

La conduzione affidata a Michelle Hunziker

I Pooh, nel corso del concerto denominato La Nostra Storia in Arena, ripercorre sei decenni di musica, successi e amicizia. Nati nel 1966 da una idea originale di Valerio Negrini, nei sessant’anni al centro delle scene il gruppo ha venduto oltre 100 milioni di dischi, dando vita a decine di brani di enorme successo, da Chi fermerà la musica a Pensiero, passando per Noi due nel mondo e nell’anima, Amici per sempre e Chi fermerà la musica. Molte di queste canzoni sono inserite nella scaletta del concerto.

Nella serata La Nostra Storia in Arena, i Pooh sono affiancati, nelle loro performance dal vivo, dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. A guidare la serata c’è un volto noto di Canale 5, ovvero Michelle Hunziker, reduce dall’esperienza da conduttrice del TIM Battiti Live Spring.

Pooh 60 La Nostra Storia in Arena, gli ospiti

Durante il concerto-evento, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli propongono duetti inediti e live con degli ospiti. Atteso, in primis, Giuliano Sangiorgi, frontman e voce dei Negramaro. Protagonista, poi, Noemi, con la quale è eseguita una particolare versione di Tanta voglia di lei. Altro protagonista è Marco Masini, da sempre molto legato ai Pooh, insieme ai quali intona, nel concerto, il brano Pierre. Infine, all’Arena di Verona si esibisce Ermal Meta. Il cantautore si cimenta in un duetto con i protagonisti sulle note di Stai con me.