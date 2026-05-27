Mercoledì 27 maggio va in onda una nuova puntata di Turisti per Case. La trasmissione parte alle ore 21:20 circa, su Real Time.

Turisti per Case 27 maggio, le telecamere in Puglia

Al centro di Turisti per Case tornano i protagonisti Ida Di Filippo e Gianluca Torre, amati agenti immobiliari di Casa a prima vista, oltre a Tommaso Zorzi, da qualche anno nel cast di esperti di Cortesie per gli ospiti.

Questa settimana è Ida colei che è chiamata ad esprimere un desiderio. A tal proposito, la conduttrice/giudice confessa di voler abbandonare il caos della città e staccare dallo stress quotidiano. Per farlo indica il Sud Italia, scegliendo come località desiderate la Basilicata e la Puglia.

Tommaso Zorzi sceglie una struttura a Matera

Durante Turisti per Case del 27 maggio, Zorzi e Torre scelgono due strutture ricettive che, secondo loro, sono ideali per Ida Di Filippo. Solamente quest’ultima deve valutare i luoghi in cui ha alloggiato assegnando un voto fra Non ci siamo, Ok, Buono e Top alle categorie Posizione, Home Tour, Esperienza e Ospitalità. Alla fine della puntata, inoltre, la giudice che ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il Super Top, che vale doppio e che potrebbe risultare decisivo per l’indicazione del vincitore della puntata.

Nel corso di Turisti per Case del 27 maggio, Tommaso Zorzi accompagna tutti a Matera. Qui sorge Aque Cave, struttura immersa fra i celebri sassi e portata avanti dai fratelli Paola e Francesco, che raccontano: “Il nostro è nato come un progetto famigliare e con l’aiuto dei nostri ospiti è diventato quel che è oggi, un contenitore in cui riusciamo a condividere la storia e la passione che abbiamo per questa città. Noi due siamo cresciuti a Matera, poi siamo andati fuori per l’Università. Una volta rientrati abbiamo deciso di investire sul territorio, acquistando le grotte nelle quali è scavata la struttura. L’ospite qui entra in contatto con l’identità di Matera, ci sentiamo ambasciatori e custodi della storia della città“.

Turisti per Case 27 maggio, Gianluca Torre opta per la Puglia

La seconda attività in gara a Turisti per Case del 27 maggio è Masseria Aprile. Posta in Puglia, nella Valle d’Itria, sorge a Locorotondo, cittadina pittoresca immersa fra trulli e ulivi. Coloro che gestiscono la masseria sono Anna, Stefania e Fabio, cioè mamma, figlia e genero. La loro famiglia vive in tale luogo dal ‘600 e i tre confessano: “I nostri ospiti vengono dal tutto il mondo, ma quel che trovano quando vengono qui è la famiglia. Noi siamo la loro famiglia in Puglia“. La caratteristica è che le camere sorgono all’interno dei trulli.