Martedì 20 maggio è in onda un nuovo appuntamento di Turisti per case. Il format è visibile su Real Time in prima serata, oltre che in streaming su Discovery+.

Turisti per case 20 maggio, quello odierno è il terzo appuntamento

Quello in onda il 20 maggio è il terzo appuntamento della nuova edizione di Turisti per case. Al centro del programma tornano i giudici Tommaso Zorzi, già volto di Cortesie per gli ospiti, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, amati agenti immobiliari di Casa a prima vista.

Ciascuno di loro, a turno, esprime un desiderio di una vacanza, indicando una zona del nostro paese come destinazione. Gli altri due, una volta venuti a conoscenza di tale desiderio, devono selezionare delle strutture in grado, secondo loro, di accontentare le richieste del collega.

Al termine di ogni soggiorno, in Turisti per case, chi ha espresso il desiderio valuta la struttura con le categorie relative alla Posizione, Home Tour, Esperienza e Ospitalità. Ad ognuna di queste voci è assegnato un giudizio fra Non ci siamo, Ok, Buono e Top. Solamente alla fine della puntata chi ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il Super Top, che ha un punteggio doppio e che si aggiunge ai giudizi già espressi, decretando il vincitore.

Il format raggiunge il Veneto

Durante Turisti per case di mercoledì 20 maggio, colui che deve esprimere il desiderio è Gianluca Torre. Dialogando con i colleghi, confessa di avere la voglia di recarsi in Veneto, nei territori vicini al Lago di Garda, alla ricerca di relax.

La prima a mostrare la propria struttura è Ida Di Filippo, che ha deciso di portare tutti a Desenzano Del Garda. Qui sorge Antica Dimora, una struttura storica situata nel cuore della città. A gestirla è Cristina, che afferma: “Ho creato Antica Dimora a mia immagine e somiglianza. Io vivo qui con i miei figli da tantissimi anni e sorge nella casa di famiglia. Proprio qui, nelle stesse stanze, un tempo c’erano, al piano terra, i negozi di antiquariato che gestivamo. Chi sceglie la mia struttura cerca un lusso fatto di storia e arte, per un vero soggiorno di autentico relax“.

Turisti per case 20 maggio, la scelta di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, mercoledì 20 maggio, ha puntato tutto su Villa Carrara. Tale soluzione si trova a Grezzana, a pochi minuti di distanza da Verona, e ha oltre 600 anni di storia. Marco e Antonino sono coloro che la gestiscono e raccontano: “Villa Carrara è, prima di tutto, casa nostra. Dopo aver vissuto sempre in città abbiamo deciso di cambiare vita e vivere immersi nella natura. Aprire la struttura agli ospiti significa condividere la bellezza che custodisce da tempo, è come attraversare secoli di storia. La Villa è nata nel 1411, ma nel tempo sono state fatte diverse modifiche, per cui abbiamo tracce del ‘600, del ‘700 e dell’800“.