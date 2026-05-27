Spider Noir è la nuova serie tv live‑action targata Marvel e Sony. Il titolo è disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video dal 25 maggio 2026. La storia è interamente ambientata in una New York degli anni ’30. La metropoli appare cupa, violenta e fortemente corrotta. La serie segue le vicende di Ben Reilly. L’uomo è un investigatore privato anziano e decisamente sfortunato.

Dopo una grave tragedia personale il protagonista affronta la sua vita passata. Ben è stato infatti l’unico vero supereroe della città. La produzione vanta affascinanti atmosfere noir e una fotografia in bianco e nero. Il tono da crime classico rende Spider Noir uno dei progetti più attesi dello Spider‑Verse.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Spider Noir”

La serie televisiva è stata ideata dal produttore Oren Uziel. Il progetto è realizzato da Sony Pictures Television in collaborazione con Amazon MGM Studios. L’opera nasce come una espansione live‑action del famoso universo cinematografico Spider‑Verse. Gli autori scelgono un approccio adulto, stilizzato e molto fedele ai fumetti originali di Spider‑Man Noir.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte principalmente negli Stati Uniti. La produzione ha utilizzato i grandi studi cinematografici di Los Angeles in California. Nei teatri di posa sono stati ricostruiti i set principali della Manhattan degli anni ’30. La troupe si è poi spostata nella vera città di New York. Nella metropoli sono stati girati alcuni esterni selezionati per garantire la massima autenticità urbana alla storia.

Trama della serie tv “Spider Noir”

Ben Reilly è un investigatore privato fortemente segnato dalla vita. L’uomo opera nella New York degli anni ’30 in un contesto degradato. La città è dominata dalla corruzione politica, dalla criminalità e da misteriosi poteri occulti. Una improvvisa tragedia personale lo costringe a riaprire vecchie ferite mai rimarginate. Ben deve fare i conti con il suo passato segreto. Il detective è stato l’unico supereroe della metropoli.

La narrazione esplora la complessa gestione delle identità segrete e il tema della vendetta. Al centro del racconto emergono i traumi irrisolti del passato. La storia affronta la corruzione politica e la criminalità organizzata dei quartieri. Sullo schermo vediamo un eroe tormentato che non vuole più esserlo. Il tono generale si rivela cupo, brutale e adatto a un pubblico adulto. Lo show unisce il noir classico alla tipica azione supereroistica.

Spoiler finale

La prima stagione conduce Ben verso la dolorosa verità sulla tragedia iniziale. Il protagonista comprende finalmente il suo reale ruolo come vigilante della città. Il finale di stagione lascia aperta la possibilità di una futura espansione dell’universo noir. Gli ultimi minuti introducono storici villain dei fumetti. Nuove e pericolose minacce sono pronte a emergere dal passato del protagonista.

Cast completo della serie tv “Spider Noir”