Sky presenta, in una conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta, Money Road 2. L’incontro, al via alle ore 12:00 di martedì 19 maggio, ha come protagonista Fabio Caressa, confermato alla conduzione del programma anche nella seconda edizione.

Il format, strategy game Sky Original prodotto dalla Blu Yazmine, esordisce il 21 maggio, dalle ore 21:20 circa, su Sky Uno. Il meccanismo di fondo della trasmissione rimane il medesimo: una serie di concorrenti, tutte persone comuni, affrontano, per alcuni giorni, un’avventura lontani dall’Italia, dove devono fare i conti con la fatica fisica e temperature estreme.

Il cast, come ricordato nella conferenza stampa di Money Road 2, ha a disposizione il montepremi di 300 mila euro. Cifra, questa, che tutti insieme, nel corso dello show, devono cercare di gestire a fronte delle tentazioni, bilanciando le esigenze del gruppo a quelle personali. Alla fine della trasmissione, i concorrenti arrivati fino in fondo si dividono il montepremi rimasto.

Money Road 2 diretta conferenza stampa, le parole di Fabio Caressa

L’incontro di presentazione di Money Road 2 inizia con le dichiarazioni di Fabio Caressa. Il conduttore afferma: “Lo scorso anno abbiamo avuto la certezza che il programma è un vero e proprio esperimento sociale. A casa ci si può immedesimare nelle scelte dei concorrenti e lo spettatore, proprio come i protagonisti, sono messi di fronte a delle dure scelte. Nel percorso della nostra vita siamo chiamati a scegliere fra etica e denaro, fra egoismo e e il bene collettivo, e in base al momento di vita di ciascuno di noi le scelte possono variare. Abbiamo deciso di ripetere l’esperimento perché le scelte possono essere le stesse ma le conseguenze differenti, o viceversa“.

Ancora il presentatore: “Guardando la prima puntata della seconda edizione emerge subito come l’esperimento sia differente grazie ai differenti concorrenti. Essi, conoscendo già il format, sono partiti con in testa un’idea ben precisa del comportamento da adottare, ma le loro aspettative sono durate più o meno tre ore, perché abbiamo messo di fronte a loro delle scelte e delle difficoltà notevoli. I trekking, poi, quest’anno saranno molto più duri rispetto allo scorso anno”.

Caressa aggiunge: “La grande capacità della mia squadra è quella di far scrivere il programma ai concorrenti con le loro reazioni, adeguando l’esperimento a quel che accade di giorno in giorno. Noi ci attendevamo determinate cose che poi si sono rivelate essere completamente differenti. Ciò rende la trasmissione del tutto imprevedibile. C’è un grande colpo di scena a puntata, che non è scritto ma è il risultato del fluire dei sentimenti di chi partecipava”.

Le peculiarità dei concorrenti

La conferenza stampa di Money Road 2 procede con le parole di Fabio Caressa in merito ai concorrenti: “Soprattutto alcuni sono molto caratterizzati, ma ben presto anche loro avranno dei comportamenti inaspettati. Non tutti seguiranno un percorso lineare, ma nella seconda edizione si riderà di più rispetto alla prima. Per la seconda edizione abbiamo cercato location differenti da quelle del debutto. Posti, luci e scenografie sono cinematografiche, al punto da trasformare il reality show in una sorta di serie tv“.

Una clip anticipa gli ospiti dello show, ovvero Orietta Berti e Alessandro Borghese. A tal proposito, Caressa confessa: “Entrambi sono stati di una generosità unica. Si sono molto divertiti, ho incontrato solamente Orietta Berti che mi ha dato una lezione di professionalità incredibile. È arrivata in Malesia da Milano dopo un viaggio lunghissimo, si è riposata appena due ore ma quando è arrivata sul set sapeva tutto a memoria. Nella parte di Alessandro Borghese io ero assente ma è molto tensiva. Il segmento di Orietta, invece, è molto divertente“.

Il conduttore sul suo ruolo: “Io sono a servizio della trasmissione. Il mio ruolo tende all’imparzialità, ci sono scelte e conseguenze senza giudizio. Però devo dire che in certi casi è difficile contenere l’empatia. Io ho sempre opinioni ma è fondamentale che non emergano mai, perché sono il collegamento fra il loro mondo e il mondo esterno. L’impassibilità è fondamentale per non influenzare l’esperimento. Quest’anno avranno un ruolo molto importante le guide, che dovranno affrontare prove molto complesse anche dal punto di vista etico. Con la seconda edizione abbiamo cercato di fare uno step in più su tutti i fronti”.

Money Road 2 diretta conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Money Road 2 va avanti con le domande dei giornalisti rivolte a Fabio Caressa. Il conduttore, interrogato sul finale, afferma: “Comunque vada a finire c’è sempre speranza per l’umanità. È un finale dove ci saranno scelte e conseguenze. Ovviamente non vi posso dire come andrà a finire, ma l’epilogo sarà sorprendente”.

Fabio Caressa poi svela: “Io sono un papà e quando i concorrenti sono sottoposti a tentazioni che coinvolgono i figli io mi immedesimo molto. Ho notato che uomini e donne non hanno un approccio differente al gioco, ma alcuni luoghi comuni trovano conferma, come la disorganizzazione dei maschi e le capacità multitasking delle donne. Tutti i concorrenti affrontano l’esperimento senza stare a fare troppo i conti economici, ma a un certo punto i soldi acquisiscono un peso notevole e anche quest’anno avranno la loro importanza“.

Come si comporterebbe Fabio Caressa da concorrente? Il padrone di casa ammette: “Credo che avrei grosse difficoltà per la doccia. Dopo un trekking credo pagherei qualsiasi cosa pur di lavarmi. Ci sono poi alcune tentazioni che si possono fare solamente durante lo show. Spenderei 100 mila euro per commentare un’altra finale dei mondiali vinta dall’Italia, ma al momento sembra fantascienza“. Termina qui l’incontro.