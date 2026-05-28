La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i comodi contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.

Stasera in TV venerdì 29 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 va in onda il programma di intrattenimento intitolato Con Il Cuore Nel Nome Di Francesco. Il conduttore Carlo Conti guida la tradizionale serata benefica di musica e solidarietà direttamente dal sagrato della Basilica di Assisi. L’evento occupa il palinsesto televisivo dalle ore 21:30 fino alla mezzanotte.

Rai 2 propone invece il grande cinema d’azione internazionale trasmettendo la pellicola John Wick 4. L’attore Keanu Reeves torna nei panni del leggendario e letale sicario cinematografico. Il protagonista cerca una via definitiva per sconfiggere la spietata Alta Tavola affrontando un nuovo nemico globale. Il film intrattiene il pubblico dalle ore 21:20 fino alle 00:15.

Su Rai 3 viene trasmessa l’opera drammatica intitolata La sala professori. Questo tesissimo thriller psicologico si sviluppa interamente all’interno di una moderna scuola secondaria. Una giovane e idealista insegnante avvia una indagine personale per scoprire il responsabile di continui furti. La pellicola va in onda dalle ore 21:25 fino alle 23:10.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4 l’informazione giornalistica è guidata dal programma di cronaca nera Quarto grado. I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i grandi gialli irrisolti e i casi più scottanti di attualità. Questa attesa puntata in prima visione televisiva va in onda dalle ore 21:33 fino alle 00:53.

Canale 5 propone un nuovo e appassionante appuntamento serale con la serie televisiva intitolata L’erede. Gli spettatori assisteranno a una intricata saga familiare ricca di segreti nascosti e dure lotte di potere. Le tormentate vicende dei protagonisti occupano il palinsesto della rete ammiraglia dalle ore 21:20 fino alle 22:12.

Su Italia 1 va in onda lo spettacolare film di fantascienza intitolato Jurassic World – Il dominio. I dinosauri ormai vivono, si muovono e cacciano insieme agli esseri umani in ogni angolo del mondo moderno. Questo epico capitolo conclusivo unisce le due storiche generazioni della saga dalle ore 21:28 fino alle 00:20.

La7 trasmette una nuova e ricca puntata del programma di intrattenimento e satira Propaganda Live. Diego Bianchi e tutta la sua storica squadra analizzano la settimana politica e sociale italiana. Lo show propone approfonditi reportage e musica dal vivo dalle ore 21:15 fino all’una di notte.

Su TV8 la serata si accende con lo sport grazie al programma Postpartita Serie B. Lo studio offre ampio spazio ai commenti tecnici e alle interviste a caldo dopo i match. Questa striscia informativa in prima visione tv va in onda dalle ore 22:00 fino alle 22:40.

Sul Nove torna il tradizionale appuntamento con la comicità e l’intrattenimento di Fratelli di Crozza. Il comico Maurizio Crozza sale sul palco per analizzare l’attualità politica italiana. Lo showman propone le sue acute imitazioni dei personaggi del momento dalle ore 21:30 fino alle 23:05.

I film di questa sera in tv venerdì 29 maggio 2026

Sul canale 20 Mediaset va in onda il film d’azione U.S. Marshals – Caccia senza tregua a partire dalle ore 21:07. Un agente federale si mette sulle tracce di un pericoloso evaso accusato di omicidio scoprendo una cospirazione.

Italia 2 propone la pellicola intitolata Darkness of man a partire dalle ore 21:20. L’attore Jean-Claude Van Damme interpreta un ex agente operativo impegnato a proteggere il giovane figlio di un informatore fidato.

Su Rai Movie viene trasmesso il film drammatico Land dalle ore 21:13. Una donna decide di ritirarsi in totale solitudine nelle foreste delle Montagne Rocciose in seguito a una terribile tragedia familiare.

La5 offre la commedia italiana Tutta un’altra vita a partire dalle ore 21:10. L’attore Enrico Brignano interpreta un tassista romano che decide di fingersi un ricco miliardario grazie a un mazzo di chiavi.

Su Cielo va in onda il film storico Jeanne du Barry – La favorita del Re dalle ore 21:20. Una giovane donna del popolo usa il suo fascino personale per diventare l’ultima amante ufficiale di Luigi XV.

Iris propone il pluripremiato capolavoro cinematografico A Beautiful Mind a partire dalle ore 21:10. La pellicola narra la straordinaria vita del matematico John Nash e la sua convivenza con una grave forma di schizofrenia.

Su Tv2000 viene trasmesso il film biografico Maudie – Una vita a colori dalle ore 21:10. Il racconto celebra la vera storia della pittrice canadese Maud Lewis e il legame sentimentale con un burbero commerciante.

Su Cine34 va in onda il classico della commedia italiana Don Camillo Monsignore ma non troppo dalle ore 21:00. Il celebre parroco e il sindaco Peppone si ritrovano a Roma dove continuano le loro storiche dispute.

I film su Sky venerdì 29 maggio 2026

Su Sky Cinema Comedy va in onda la commedia italiana Una notte da dottore a partire dalle ore 21:15. Un burbero medico di guardia e un giovane rider si scambiano i ruoli professionali durante una notte caotica.

Sky Cinema Drama propone la pellicola intitolata Il cavaliere elettrico dalle ore 21:15. Un ex campione di rodeo decide di fuggire insieme a un prezioso cavallo da corsa per sottrarlo allo sfruttamento commerciale.

Su Sky Cinema Action viene trasmesso il film The Equalizer 2 – Senza perdono a partire dalle ore 21:15. Il protagonista Robert McCall torna a farsi giustizia da solo dopo il brutale assassinio di una cara amica.

Sky Cinema Family offre il divertente film d’animazione Hotel Transylvania dalle ore 21:00. Il bizzarro Conte Dracula gestisce un albergo per mostri e deve proteggere la figlia dall’arrivo improvviso di un ragazzo umano.

Su Sky Cinema Uno va in onda il kolossal fantascientifico Moonfall a partire dalle ore 21:00. Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra costringendo degli astronauti a una missione.

Sky Cinema Suspense propone il celebre thriller Il codice da Vinci dalle ore 21:00. Un esperto di simbologia si ritrova al centro di un enigma planetario legato alle opere d’arte di Leonardo da Vinci.

Su Sky Cinema Collection viene trasmessa la divertente commedia 2 gran figli di… dalle ore 21:00. Due fratelli scoprono che il padre è ancora in vita e intraprendono un lungo viaggio per cercarlo.