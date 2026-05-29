Venerdì 29 maggio, su Rai 3 debutta Decenni. Si tratta di un nuovo format, che segna il ritorno in Rai di Flavio Insinna e che parte intorno alle ore 23:10 circa.

Decenni Rai 3, il ritorno di Flavio Insinna

Decenni, dunque, è il primo impegno in pianta stabile di Flavio Insinna in Rai dopo l’allontanamento avvenuto diverso tempo fa. Per cinque anni, fino all’estate del 2023, ha condotto con grande successo L’Eredità nel preserale di Rai 1. Dopo l’estromissione dal game, Insinna ha guidato alcune serate evento, fra cui TecheTeche Show, e ha lavorato come giudice ne L’Acchiappatalenti.

Nel 2024 ha abbandonato la TV di Stato per approdare su La7, dove ha presentato Famiglie d’Italia. Un’esperienza, quest’ultima, durata appena una stagione, in seguito alla quale il conduttore ha fatto progressivamente ritorno in Rai. A settembre ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show, per poi fare il giurato a Lo Zecchino d’Oro. Qualche settimana fa ha guidato la cerimonia di consegna dei David di Donatello e, da oggi, torna alla conduzione di un format tutto suo in Rai, ovvero Decenni.

Al fianco di Flavio Insinna un sistema di intelligenza artificiale

Al fianco di Flavio Insinna, al timone di Decenni, c’è Arti, ovvero una brillante intelligenza artificiale in grado, in tempo reale, di elaborare dati e informazioni relative alla storia della televisione italiana. Il presentatore, insieme al sistema artificiale, accompagna lo spettatore in un viaggio alla scoperta di come la Rai abbia non solo raccontato, ma anche contribuito a costruire l’identità degli italiani.

In ogni episodio sono ripercorse, in ordine cronologico, le pagine più intense della cronaca, sia italiana che internazionale. Tali fatti si intrecciano ai grandi varietà, alle leggendarie telecronache degli eventi sportivi e ai programmi di culto della Rai, che hanno segnato l’immaginario collettivo. Il risultato finale è una narrazione che mischia curiosità e aneddoti, permettendo anche di omaggiare le grandi voci del giornalismo italiano.

Flavio Insinna, durante il format intitolato Decenni, passa in rassegna gli eventi più significativi accaduti dagli anni ’50 ad oggi.

Decenni Rai 3, quattro puntate visibili anche in streaming su Rai Play

Al momento, la prima edizione di Decenni è composta da un totale di quattro puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuno. Salvo improvvise modifiche di programmazione, la terza rete della TV di Stato ne propone una alla settimana, nella seconda serata del venerdì. Tali appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.