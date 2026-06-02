Martedì 2 giugno, nell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, su Rai 1 è in onda la serata evento I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum. Lo show, in diretta dalla Piazza del Quirinale di Roma, parte alle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum, una celebrazione per la storia del nostro paese

I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum è un evento speciale promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana e Rai Cultura con Rai Teche, Rai Quirinale e il contributo di Siae. L’obiettivo della serata è quello di riuscire a celebrare la storia e l’identità del nostro paese.

Lo show si svolge alla presenza delle più alte cariche dello Stato ed è visibile, oltre che su Rai 1, anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play. Inoltre, lo spettacolo è visibile anche in numerose piazze del nostro paese, grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Protagonisti numerosi volti celebri

Durante la serata I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum salgono sul palco i volti celebri del mondo della cultura, della musica, dello sport e della televisione, per una celebrazione pop della storia italiana. La Direzione Musicale è di Leonardo De Amicis, che dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale Dei Conservatori e i cori Laudate Dominum e Jubilus Ensemble.

Le performance musicali e i monologhi si alternano a dei filmati celebrativi sulla storia del nostro paese. Tali contributi video hanno come voce narrante quella di Francesco Pannofino. La musica ha un ruolo centrale nella serata, grazie alle esibizioni canore di Annalisa, Gianni Morandi, Luca Barbarossa, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e di Cecilia Bartoli. Inoltre, ci sono i musicisti Paolo Fresu e Danilo Rea.

I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum, i campioni del mondo Giuseppe Bergomi e Alex Del Piero

Durante I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum salgono sul palco alcuni grandi sportivi. Per il calcio ci sono Giuseppe Bergami e Alex Del Piero, campioni del mondo nel 1982 e nel 2006. Presenzia Arianna Fontana, che con le sue 14 medaglie olimpiche è la sportiva italiana più medagliata nella storia dei Giochi. Coinvolti, poi, Bebe Vio (con all’attivo sei medaglia olimpiche), Federica Brignone (due volte medaglia d’oro a Milano-Cortina 2026) e Abdon Pamich (pluripremiato marciatore italiano).

Infine, salgono sul palco i grandi volti del cinema Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone e Luca Zingaretti.