La prima serata di oggi offre un palinsesto televisivo nazionale ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay, dove gli sviluppatori caricano regolarmente anche i contenuti on demand. Di seguito scopriamo insieme tutti i dettagli che la programmazione riserva per questa sera per guidarvi nella scelta del migliore intrattenimento.
Stasera in TV mercoledì 3 giugno 2026, Rai
- Rai 1: Calcio: Nazionale – Amichevole: Lussemburgo – Italia (Sport) – Gli Azzurri scendono in campo a Perugia per un importante test amichevole in vista dei prossimi impegni ufficiali della Nazionale Italiana, con la diretta dalle 20:30 alle 23:20.
- Rai 2: Mare fuori (Serie TV) – Gli sceneggiatori propongono le appassionanti e intense vicende dei ragazzi dell’istituto di pena minorile di Napoli, tra sogni di riscatto e duri scontri personali, dalle 21:20 alle 22:27.
- Rai 3: Chi L’Ha Visto? (Intrattenimento) – Federica Sciarelli guida lo storico programma di servizio pubblico da Roma, dedicato alla ricerca delle persone scomparse e all’approfondimento dei casi di cronaca più complessi in Italia, dalle 21:15 alle 00:00.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: Realpolitik (Informazione) – Un nuovo spazio di approfondimento giornalistico dedicato ai retroscena della politica italiana e internazionale, con interviste esclusive e dibattiti negli studi di Roma, dalle 21:33 alle 00:54.
- Canale 5: Ticket to Paradise (Film) – Gli attori Julia Roberts e George Clooney interpretano una coppia di ex coniugi che si allea a Bali per impedire alla figlia di commettere il loro stesso errore del passato, dalle 21:20 alle 23:34.
- Italia 1: Chiedimi se sono felice (Film) – Il capolavoro comico di Aldo, Giovanni e Giacomo che racconta l’amicizia, gli amori e i sogni teatrali di tre grandi amici a Milano messi a dura prova da un grande malinteso, dalle 21:27 alle 23:34.
- La7: Una giornata particolare – Il Genio Italiano (Documentari) – Il giornalista Aldo Cazzullo conduce il pubblico in un viaggio storico e culturale nei giorni cruciali che hanno segnato la vita e le opere dei più grandi geni in Italia, dalle 21:15 alle 23:35.
- TV8: Italia’s Got Talent (Intrattenimento) – Una nuova carrellata di straordinari concorrenti si esibisce sul palco del talent show davanti alla giuria a caccia di performance straordinarie a Milano, dalle 21:40 alle 23:50.
- Nove: Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre (Mondo E Tendenze) – L’attore Enrico Brignano sale sul palcoscenico di Roma per un irresistibile monologo comico incentrato sulle dinamiche familiari, sui difetti ereditati e sulla vita quotidiana, dalle 21:30 alle 00:45.
I film di questa sera in tv mercoledì 3 giugno 2026
- Aquaman (Canale 20, 21:07): L’attore Jason Momoa interpreta il supereroe metà umano e metà atlantideo costretto a rivendicare il suo trono per evitare una guerra distruttiva tra il mondo sommerso di Atlantide e la terraferma.
- La legge della notte (Iris, 21:13): Il regista Ben Affleck dirige e interpreta un gangster movie ambientato a Boston durante il proibizionismo in cui il figlio di un capitano di polizia scala i vertici della criminalità organizzata.
- La regola del silenzio (Rai Movie, 21:10): L’attore Robert Redford interpreta un ex attivista politico radicale che vive sotto falsa identità a New York da trent’anni ma subisce la scoperta di un giovane e ambizioso giornalista.
- Footloose (Twentyseven, 21:13): Un giovane ragazzo di città si trasferisce in un piccolo paese di provincia americano dove il pastore locale bandisce il ballo e la musica rock per legge, decidendo così di sfidare le severe regole locali.
- A proposito di Schmidt (Iris, 21:15): L’attore Jack Nicholson interpreta un uomo appena andato in pensione a Omaha che, dopo l’improvvisa perdita della moglie, intraprende un viaggio in camper per ritrovare il legame con la figlia.
- Quando un padre (La5, 21:10): Un cacciatore di teste spietato e focalizzato sulla carriera a Chicago sperimenta uno stravolgimento totale delle sue priorità quando il figlio piccolo riceve la diagnosi di una grave malattia, in Prima Tv.
- Ricky & Barabba (Cine34, 21:00): Gli attori Christian De Sica e Renato Pozzetto recitano in una divertente commedia degli equivoci ambientata a Milano, incentrata sull’improbabile amicizia tra un miliardario sull’orlo del fallimento e un senzatetto.
I film su Sky mercoledì 3 giugno 2026
- Come può uno scoglio (Sky Cinema Comedy, 21:15)
Un uomo timido riceve in eredità una grande fortuna a Treviso e si ritrova a dover gestire un bizzarro autista dal passato turbolento che sconvolge la sua tranquilla vita quotidiana.
- Downton Abbey – Il gran finale (Sky Cinema Drama, 21:15)
La celebre famiglia aristocratica Crawley e la sua fedele servitù nello Yorkshire si preparano ad accogliere un evento epocale che cambierà per sempre il destino della tenuta inglese.
- Il texano dagli occhi di ghiaccio (Sky Cinema Action, 21:15)
Il regista Clint Eastwood interpreta un pacifico contadino che si trasforma in uno spietato vendicatore dopo lo sterminio della sua famiglia nel Missouri durante la guerra civile americana.
- Mio fratello rincorre i dinosauri (Sky Cinema Family, 21:00)
Un ragazzino italiano impara ad accettare e ad amare la disabilità del fratellino affetto da sindrome di Down nel Veneto, scoprendo la sua straordinaria e poetica unicità.
- The Gentlemen (Sky Cinema Action, 21:00)
Un expat americano decide di vendere il suo redditizio impero di marijuana a Londra, innescando una serie di ricatti, omicidi e complotti criminali all’interno della malavita britannica.
- Il capitale umano (Sky Cinema Drama, 21:00)
Il regista Paolo Virzì racconta come le vite di due famiglie di diversa estrazione sociale in Brianza si legano tragicamente a causa di un misterioso incidente stradale avvenuto in una notte gelida.
- Un paese quasi perfetto (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Gli abitanti di un piccolo borgo lucano in Basilicata provano a convincere un medico milanese a stabilirsi stabilmente nel paese per salvare l’apertura di una fabbrica locale.
- Amore a seconda vista (Sky Cinema Romance, 21:00)
Un famoso scrittore si risveglia a Parigi in un universo alternativo in cui non ha mai conosciuto la consorte, e di conseguenza deve fare di tutto per farla innamorare di nuovo di lui.
- A Good Person (Sky Cinema Drama, 21:00)
Una giovane donna tenta di ricostruire la propria esistenza nel New Jersey dopo essere rimasta coinvolta in una tragedia stradale letale, stringendo un legame speciale con il futuro suocero.
- Una Di Famiglia – The Housemaid (Sky Cinema Suspense, 21:15)
Una domestica accetta un impiego presso una ricca dinastia a Seul, ma rimane invischiata nei segreti più morbosi ed oscuri che si celano dietro la facciata perfetta della sfarzosa villa coreana.
- C’e’ Ancora Domani (Sky Cinema Due, 21:15)
La straordinaria opera della regista Paola Cortellesi racconta con ironia e delicatezza il riscatto sociale e personale di una madre di famiglia nella Roma del secondo dopoguerra, nell’anno 1946.