Mercoledì 3 giugno torna protagonista il calcio. Dalle 20:45, infatti, si svolge la partita Lussemburgo-Italia e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Lussemburgo-Italia programmazione tv, in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali

Per l’Italia, quello contro il Lussemburgo è il primo impegno dopo la debacle dello scorso marzo, quando la Nazionale ha mancato, per il terzo anno di fila, la qualificazione ai Mondiali di Calcio che si svolgeranno, fra giugno e luglio, in Messico, Canada e Stati Uniti.

Rispetto alla sconfitta contro la Bosnia, gli Azzurri vanno incontro a una vera e propria rivoluzione. La variazione principale riguarda il Commissario Tecnico, che non sarà Gennaro Gattuso, che si è dimesso dopo la sconfitta di marzo. In attesa della nomina del nuovo tecnico, in panchina siederà Silvio Baldini, attuale allenatore dell’Under 21. Proprio da tale compagine arrivano la maggior parte dei giocatori che scenderanno in campo oggi contro il Lussemburgo.

Lussemburgo-Italia programmazione tv, come cambia il palinsesto di Rai 1

La partita fra il Lussemburgo e l’Italia si svolge presso lo Stade de Luxembourg. L’incontro non appartiene ad alcun torneo, ma è solamente un’amichevole internazionale. Per gli Azzurri si tratta di una opportunità per scovare alcuni nuovi talenti, in grado di essere protagonisti anche nel nuovo corso della Nazionale che inizierà da settembre, dopo la nomina del nuovo Commissario Tecnico. Il Lussemburgo, a sua volta, proprio come l’Italia non ha centrato la qualificazione ai Mondiali.

La partita fra il Lussemburgo e l’Italia è visibile, in diretta e in esclusiva, su Rai 1. Di conseguenza, cambia il palinsesto della rete ammiraglia della TV di Stato. Il collegamento dall’impianto parte intorno alle 20:30, al termine del TG1. Di conseguenza, salta il consueto appuntamento con l’informazione di Cinque Minuti con Bruno Vespa, oltre che con il game show Affari Tuoi di Stefano De Martino. In seconda serata, invece, è confermato Porta a Porta, al via al termine del match. È possibile seguire il faccia a faccia anche in streaming mediane l’applicazione Rai Play.

I telecronisti

Come di consueto, colui che ha il compito di raccontare la partita odierna dell‘Italia è Alberto Rimedio. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, c’è Lele Adani, che oramai da diverso tempo è una presenza fissa nella cabina di commento delle partite della Nazionale. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla, che raccoglie le dichiarazioni del CT Baldini e dei calciatori al termine della sfida. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono la partita sono guidati da Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.