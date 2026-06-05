Venerdì 5 giugno, Amazon Prime Video ha rilasciato il finale di The 50, svelando che il vincitore del programma è Matteo Diamante. Influencer e volto già noto del piccolo schermo, è riuscito a trionfare nella prima edizione del reality show.

The 50 Matteo Diamante, chi è il vincitore

Matteo Diamante, vincitore di The 50, è molto seguito sui social, dove ha oltre 400 mila follower. La grande popolarità è arrivata a partire dal 2017, quando è entrato nel cast di Uomini e Donne. Durante l’avventura nel dating show di Maria De Filippi ha fatto da corteggiatore a Simona Ghio.

Diamante, in seguito, è entrato a far parte del format Ex on the Beach, dove ha iniziato una frequentazione molto chiacchierata con Nikita Pelizon, con la quale ha poi convissuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Negli scorsi anni, l’influencer ha preso parte, come concorrente, ad altri programmi, fra cui L’Isola dei Famosi.

Per anni, infine, ha fatto gli onori di casa di Italia Shore, dove ha gestito la casa e ha avuto il compito di organizzare i party.

Cosa è successo durante la finale

Matteo Diamante, nel decimo e ultimo appuntamento di The 50, è riuscito a ottenere la vittoria al termine di un lungo percorso che lo ha costretto a confrontarsi in alcune prove fisiche e mentali. Al termine della finale sono arrivati solamente in tre. Oltre a Matteo Diamante, poi divenuto il vincitore, sono riusciti a posizionarsi sul podio anche Edoardo Tavassi ed Helena Prestess.

Matteo Diamante, nonostante abbia vinto, non ha portato a casa alcun montepremi. La particolarità di The 50, infatti, è che il jackpot accumulato durante l’avventura, ovvero 42 mila e 100 euro, è andato a uno spettatore. Il pubblico a casa, a inizio avventura, era chiamato a individuare uno dei protagonisti che, secondo loro, era il favorito per la vittoria. Una fra le persone che ha scommesso su Matteo Diamante sarà estratta a sorte e otterrà il jackpot, trasformato in un buono per effettuare acquisti nello shop di Amazon.

The 50 Matteo Diamante, cosa ha detto il trionfatore

Matteo Diamante, subito dopo la proclamazione da vincitore di The 50, non ha nascosto la sua soddisfazione. L’influencer, in lacrime, ha affermato: “Non ci credo. Se mi avessero detto che avrei vinto un reality con 50 persone di ogni tipo non ci avrei mai creduto. Sono felice, contento. Non potevo avere un regalo migliore, io non ho mai vinto niente nella mia vita. L’idea che un mio follower possa ricevere il jackpot mi riempie di gioia”.