È disponibile alla visione, su Amazon Prime Video, il reality show The 50. Si tratta di una novità tutta italiana del catalogo della piattaforma di intrattenimento streaming.

The 50 Amazon Prime Video, un totale di 10 episodi con finale il 5 giugno

The 50 è una realizzazione originale della società Banijay Italia, che lavora per conto della Amazon GM Studios. Quello italiano è il sesto adattamento internazionale dell’omonimo format originale ideato in Francia e che ha riscosso grande successo in diversi parti del mondo.

La prima edizione della versione italiana è composta da un totale di dieci puntate. Le prime quattro sono rilasciate nella giornata odierna, il 22 maggio. Il prossimo venerdì, la piattaforma streaming ne trasmette altri tre. Infine, gli ultimi appuntamenti sono visibili il 5 giugno, giornata nella quale è diffuso il nome del concorrente vincitore.

Il Leone al centro del meccanismo del gioco

Al centro di The 50 c’è il personaggio del Leone, che con sarcasmo commenta tutto ciò che accade, tenendo sotto controllo ogni fase del gioco. Al centro del format vi sono una serie di sfide, sia fisiche che mentali, che sono guidate dai compagni di viaggio del Leone, ovvero Cani, Volpi e Conigli.

Il fulcro del gioco è la competitività. I 50 partecipanti, tutti volti più o meno noti del mondo della televisione o dei social, si affrontano in una serie di manche ambientate nella cosiddetta Arena. In caso di vittoria, il partecipante ottiene vantaggi strategici e, soprattutto, riceve la possibilità di mandare qualcun altro a rischio eliminazione.

Ma la vera novità consiste nel montepremi finale. Per la prima volta, infatti, la vittoria del budget, pari a 50 mila euro in buoni acquisti, non va a un concorrente, bensì a uno spettatore a casa. Durante tutta la messa in onda appare un qr-code, grazie al quale il pubblico può indicare il nome di quello che, secondo lui, sarà il vincitore. Alla fine dello show sarà eseguito un sorteggio fra coloro che hanno indovinato il vincitore e solamente un fortunato porterà a casa il jackpot.

The 50 Amazon Prime Video, il cast

Nel cast di The 50 presenziano Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Mila Suarez, Paola Caruso, Shaila Gatta e Valerio Scanu. A loro si aggiungono Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin e Max Felicitas. Altri partecipanti sono Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Antonella Elia, Matteo Diamante e Khady Gueye.

Affrontano il nuovo format anche Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado e Giulia Salemi. A The 50 si cimentano Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss e Tony Renda. Infine, ci sono Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Imma Battaglia e Giancarlo Danto.