Fino al 7 giugno prossimo si svolge il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del sesto appuntamento del mondiale, l’ottavo se si fossero corse anche le gare in Bahrein e in Arabia Saudita, cancellate a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Formula 1 Gran Premio Montecarlo programmazione tv, ottime performance di Leclerc il venerdì

Il Gran Premio di Montecarlo è uno degli appuntamenti più antichi e al tempo stesso iconici della storia della Formula 1. Il tracciato si snoda per le vie della città di Montecarlo e ha fatto la sua comparsa, per la prima volta, nel 1929.

Il circuito presenta una lunghezza di oltre 3 km e 300 metri e contiene, in totale, 19 curve. L’uomo più atteso è ovviamente Kimi Antonelli, primo nella classifica provvisoria dei piloti con 131 punti. Al secondo posto, con 88 punti, c’è George Russel, mentre sul terzo gradino del podio è presente il ferrarista Charles Leclerc.

Per quest’ultimo si tratta del GP di casa e, dunque, è fortemente intenzionato a fare bene, come dimostrano le performance del venerdì. Nelle prima prova libera, Leclerc ha chiuso in prima posizione, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton.

Gli orari delle Qualifiche e della Gara

Sabato 6 giugno, le monoposto di Formula 1 scendono in pista, a Montecarlo, dalle ore 12:30 circa, per la terza e ultima prova libera. Tale sessione è visibile, in diretta e in esclusiva, solamente su Sky. L’emittente detiene l’esclusiva per proporre, in diretta, anche le Qualifiche, che determinano la griglia di partenza della gara e che iniziano intorno alle ore 16:00. In chiaro, su TV8, per seguire le Qualifiche è necessario attendere fino alle 19:00.

L’ultima sessione del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 è prevista domenica 7 giugno. Alle 15:00 si accendono le luci verdi del via alla gara, proposta in diretta solo su Sky. In chiaro, ancora una volta su TV8, è visibile dalle 18:30 circa.

Formula 1 Gran Premio Montecarlo programmazione tv, i telecronisti

La telecronaca di tutti gli appuntamenti di Formula 1 nel fine settimana a Montecarlo è curata da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due possono contare, nelle varie diretta, degli interventi tecnici firmati da Ivan Capelli, Matteo Bobbi, Vicky Piria e Roberto Chinchero. Torna, anche in questo weekend, il format Race Anatomy F1, che analizza tutto ciò che è accaduto nel corso delle sessioni del weekend.