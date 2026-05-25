Sono poche le novità rispetto al passato nel palinsesto estivo di Mediaset. Dalla nuova edizione di Temptation Island al ritorno di Zona Bianca, di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Mediaset palinsesto estivo, il daytime del Biscione

Analizzando il daytime estivo di Canale 5, dalle 08:45 alle 11:oo Mattino Cinque News è sostituito da Morning News, seguito da Forum. Nel pomeriggio, al termine del TG5, spazio alle soap con Beautiful e Forbidden Fruit.

Dalle 14:40 circa prende il via una nuova soap opera turca, che terrà compagnia agli italiani per tutta la bella stagione. Si tratta di Far Away con protagonista Sinem Unsal, attrice che il pubblico italiano ha già avuto modo di conoscere ne Il Dottor Alì.

Per il resto del pomeriggio ancora soap e film, mentre l’intrattenimento torna protagonista nel preserale, anche se al momento non è ancora stato ufficializzato quale show si scontrerà con Reazione a Catena. Quel che è certo è che La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui non si ferma neanche in estate, proseguendo senza pause a giugno, luglio e agosto. Nessuna novità nel fine settimana, dove il daytime è composto da Melaverde, Le Storie di Melaverde e tante soap.

Mediaset palinsesto estivo, il prime time di Canale 5

Passando in rassegna il prime time di Canale 5 esso è composto dalle riconferme. Il lunedì torna Battiti Live, seguito da una serie tv non ancora comunicata. Il martedì è occupato dalle fiction, mentre il mercoledì si alternano film e soap opere. Il giovedì è la giornata di Temptation Island, ovviamente riconfermato dopo l’enorme successo dello scorso anno. Il venerdì tocca a L’Erede. Il sabato dovrebbero esserci delle produzioni di intrattenimento. La domenica, infine, prosegue Racconto di una notte.

Le altre reti

Su Rete 4, nel palinsesto estivo spicca il ritorno di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi il mercoledì. Nel daytime è riconfermata la programmazione tv invernale, mentre in prima serata ci sono solamente film. Unica eccezione, oltre al talk di Brindisi, è prevista al sabato, quando nel prime time arriva la soap La Promessa, che intanto prosegue anche nel preserale.

Su Italia 1, il daytime è composto dalle repliche di serie tv: la mattina si alternano A-Team, Chicago Med, FBI Most Wanted e Law & Order Special Victim Unit. Nel pomeriggio, invece, ci sono I Simpson, Magnum P.I, The Equalizer, Person of Interest, Cold Case, Hawaii Five O, CSI Scena del crimine e NCIS Unità anticrimine. In prima serata, il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e la domenica ci sono film. Il lunedì tocca a Chicago PD, mentre il venerdì si alternano Chicago Fire e Chicago MED. Sempre il martedì, ma in estate inoltrata, arriva la kermesse Radio Estate.